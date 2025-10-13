Cabo Verde hace historia: jugará una Copa del Mundo por primera vez al clasificar al Mundial 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dice presente. Cabo Verde goleó 3-0 en condición de local a Eswatini por las Eliminatorias Africanas, y con ello clasificó al Mundial 2026.

Hay que tener en cuenta que la participación de la Selección de Cabo Verde en el campeonato que será en Estados Unidos, México y Canadá del próximo año será su primera en una Copa del Mundo. Hace historia al ser uno de los que representarán al continente africano en la máxima cita del deporte rey.

En lo que tiene que ver con lo que pasó en el tiempo reglamentario, el combinado de Cabo Verde abrió el marcador gracias a un gol de Dailon Rocha Livramento a los 48 minutos. Se encontró la pelota en un rebote y con un toque de derecha abrió el marcador.

🇨🇻HISTORY! Cabo Verde have qualified for their first ever #FIFAWorldCup!#WeAre26 pic.twitter.com/8oMiVZ2eP5 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 13, 2025

Cabo Verde ya es parte del Mundial 2026

Más adelante, en el 54', Willy Semedo remató a placer y con ello aumentó la cuenta a favor de los dirigidos por el técnico Pedro Leitao Brito, más conocido como Butista.

Por último, pero no menos importante, en el conjunto local alcanzaron el tercer y final tanto gracias a Stopira. Este llegó a los 90'+1.

Con este resultado, el elenco de Cabo Verde alcanzó los 23 puntos en el Grupo D de las Eliminatorias Africanas y se hizo inalcanzable. En el segundo lugar quedó Camerún con 29 unidades, el cual pasó al repechaje.

Por ejemplo, este combinado en la clasificación a Qatar 2022 llegó al segundo puesto del Grupo C con 11 puntos, solo por debajo de su similar de Nigeria.

En tanto, hacia el Mundial 2026, en los diez partidos que disputó alcanzó 7 victorias, 2 empates y solamente una caída. Marcó 16 goles y recibió 8.

Clasificados hasta el momento al Mundial 2026

Conmebol (Sudamérica): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Brasil

Concacaf (Norte y Centroamérica): Estados Unidos, México y Canadá (los tres clasifican directo por ser anfitriones)

UEFA (Europa): aún no hay clasificados

AFC (Asia): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia

OFC (Oceanía): Nueva Zelanda

CAF (África): Egipto, Argelia, Marruecos, Túnez, Ghana y Cabo Verde