Confirmado: Rafael Márquez será el técnico de la Selección de México tras el Mundial 2026

Es oficial. Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, confirmó que el exjugador del Barcelona, Rafael Márquez, será el entrenador de México en el proceso rumbo a la Copa Mundial 2030.
"Lo de Rafael Márquez está en su contrato; dice que en cuanto termine como auxiliar de Javier Aguirre, después de la Copa del Mundo del próximo año, se integrará como el entrenador principal de la selección", señaló el presidente de la FMF.
Márquez, de 46 años, está considerado, junto con Hugo Sánchez, como uno de los dos mejores futbolistas mexicanos de la historia.