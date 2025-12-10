Últimas Noticias
Confirmado: Rafael Márquez será el técnico de la Selección de México tras el Mundial 2026

Rafael Marquéz es actual asistente en la selección mexicana.
Rafael Marquéz es actual asistente en la selección mexicana. | Fuente: Imago7
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Desde la federación mexicana manifiestan sobre el DT de la 'Tri' de cara al proceso hacia el Mundial 2030. Rafael Márquez es el elegido.

Es oficial. Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, confirmó que el exjugador del Barcelona, Rafael Márquez, será el entrenador de México en el proceso rumbo a la Copa Mundial 2030.

"Lo de Rafael Márquez está en su contrato; dice que en cuanto termine como auxiliar de Javier Aguirre, después de la Copa del Mundo del próximo año, se integrará como el entrenador principal de la selección", señaló el presidente de la FMF.

Márquez, de 46 años, está considerado, junto con Hugo Sánchez, como uno de los dos mejores futbolistas mexicanos de la historia.

Javier Aguirre es el actual DT de la selección mexicana.
Javier Aguirre es el actual DT de la selección mexicana. | Fuente: EFE

Crecimiento de Rafael Márquez en México

Multicampeón con el Barcelona, fue parte de la selección mexicana que obtuvo su máximo logro internacional, el triunfo en la Copa Confederaciones de 1999 ante Brasil.

Además de participar en cinco Mundiales, asistió a seis Copas América, de las cuales fue parte del subcampeonato del 2001.

El último gran capitán del 'tri' fue también campeón dos veces en Copa Oro, en la cual acumuló cuatro participaciones.

En agosto del año pasado, Rafael Márquez dejó el puesto de entrenador del Barcelona Atletic para integrarse al cuerpo técnico del actual seleccionador Javier Aguirre, bajo la promesa de que una vez finalizado el Mundial 2026, él tomaría el cargo.

"No le quitaría valor a la selección y al trabajo que puedas hacer en un Mundial, que lo ve todo el mundo. Tanto como auxiliar hoy, como entrenador en el próximo ciclo mundialista, esa es mi principal vitrina. No me queda duda de que si hago un gran papel, pueda tener una oportunidad en el Barcelona", mencionó Márquez en el 2024.

Sisniega, también, reiteró que el proyecto que empezó con Aguirre seguirá según lo planeado.

"Ya he tenido reuniones con Márquez para explorar su cuerpo técnico. Éste es un plan que ya se puso en marcha. Él ha observado muchos jugadores jóvenes para integrar sus primeras convocatorias y esperamos cumplir eso que hemos establecido", concluyó el directivo.

