Confirmado: Rafael Márquez será el técnico de la Selección de México tras el Mundial 2026

Javier Aguirre es el actual DT de la selección mexicana. | Fuente: EFE

Crecimiento de Rafael Márquez en México

Multicampeón con el Barcelona, fue parte de la selección mexicana que obtuvo su máximo logro internacional, el triunfo en la Copa Confederaciones de 1999 ante Brasil.

Además de participar en cinco Mundiales, asistió a seis Copas América, de las cuales fue parte del subcampeonato del 2001.

El último gran capitán del 'tri' fue también campeón dos veces en Copa Oro, en la cual acumuló cuatro participaciones.

En agosto del año pasado, Rafael Márquez dejó el puesto de entrenador del Barcelona Atletic para integrarse al cuerpo técnico del actual seleccionador Javier Aguirre, bajo la promesa de que una vez finalizado el Mundial 2026, él tomaría el cargo.

"No le quitaría valor a la selección y al trabajo que puedas hacer en un Mundial, que lo ve todo el mundo. Tanto como auxiliar hoy, como entrenador en el próximo ciclo mundialista, esa es mi principal vitrina. No me queda duda de que si hago un gran papel, pueda tener una oportunidad en el Barcelona", mencionó Márquez en el 2024.

Sisniega, también, reiteró que el proyecto que empezó con Aguirre seguirá según lo planeado.

"Ya he tenido reuniones con Márquez para explorar su cuerpo técnico. Éste es un plan que ya se puso en marcha. Él ha observado muchos jugadores jóvenes para integrar sus primeras convocatorias y esperamos cumplir eso que hemos establecido", concluyó el directivo.

