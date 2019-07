El aún jugador del PSG fue el punto de crítica del diario francés. | Fuente: EFE

Neymar fue el blanco de la crítica del diario L'Equipe por su posible salida del PSG. El medio francés habló de la situación de la estrella brasileña en el club parisino y su futuro incierto.

"Ya no es un secreto que [Neymar] no está contento en París, aunque hay posibilidades de que comience la preparación con el PSG", aseguró el diario. El medio deportivo también informó que Neymar ya no quiere regresar a la capital francesa debido a los conflictos que tiene con el presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi.

El diario francés criticó al astro brasileño desde su portada. | Fuente: L'Equipe

Según reportó el diario, personas cercanas a 'Ney' aseguraron que el jugador culpa al PSG de todas las desgracias que le han ocurrido, pero también recuerdan que el brasileño todavía tiene un contrato que cumplir con el club parisino. Según aseguró L'Equipe, el futbolista y el PSG están dispuestos a llegar a un acuerdo para que separarse.

Neymar se encuentra decidido a regresar a Barcelona. El delantero, incluso, se encuentra dispuesto a reducir el sueldo que percibe, que rodea los 34 millones de euros por temporada. El brasileño quiere regresar al club catalán para recobrar el nivel que tenía hace unos años.