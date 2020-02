Neymar: "Jugar junto a Messi fue una experiencia única, es el mejor de la historia". | Fuente: AFP

Neymar da Silva está de cumpleaños. El talentoso futbolista brasileño llega a los 28 años, habiendo pasado por clubes como Santos, Barcelona, París Saint Germain en la actualidad y la Selección Brasileña. En todos ha logrado destacar ganando la Copa Libertadores, Champions League y Juegos Olímpicos.

Neymar ha tenido diversos momentos de alto rendimiento en su trayectoria, pero los más especiales, según reconoce, los vivió con la camiseta del Barza, donde fue compañero de Lionel Messi. “Jugar junto a Leo fue una experiencia única. Nos hicimos amigos. De todos los futbolistas que he visto jugar, Messi es el mejor de la historia”, contó el brasileño en entrevista con el portal de la FIFA.

Pese a ganarlo todo con los azulgranas, Neymar dejó el equipo en 2017 y se sumó al PSG, siendo el fichaje más caro de toda la historia. Por entonces, uno de los motivos que se deslizó sobre su salida era sobre su deseo de ganar el Balón de Oro.

“Siempre he dicho que no me obsesiona ganar el The Best. Sin embargo, cada día me entreno con ahínco para hacerlo mejor que el anterior. Siempre trato de evolucionar individual y colectivamente. Si un día gano ese premio, será como resultado de mi trabajo”, detalló.

Desde su llegada a Francia, Neymar ha demostrado tener una gran relación dentro y fuera del campo de juego con el francés Kylian Mbappé, al que considera uno de los mejores futbolistas.

“Kylian es un fenómeno. Reúne el potencial necesario para convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia. Es un gran honor tenerlo de compañero de equipo. Nos entendemos muy bien sobre el terreno de juego y fuera de él”, dijo el brasileño.