El delantero de PSG tabmién recibió una fuerte crítica por parte del exentrenador. | Fuente: AFP

Vicente del Bosque, director técnico ganador de la Copa del Mundial 2010 con la Selección de España, aseguró que Neymar puede ser el sucesor de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El exentrenador de fútbol habló en una entrevista con Cadena Ser.

"Tiene cualidades para llegar a ser el sucesor de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, pero todavía le falta afinarse un poco. Le pasa como a Vinicius Jr., salvando las distancias", añadió el también exfutbolista en declaraciones a la radio española.

Asimismo, el exentrenador aseguró que los escándalos no le ayudan al brasileño. "Hace muchas gilipolleces y no es ningún ejemplo de nada, pero como jugador es buenísimo", aseguró del Bosque, quien prefirió a Neymar sobre Kylian Mbappé como jugador.

Del Bosque también se pronunció sobre el premio The Best, el cual se lo llevó el argentino. "Messi es el mejor siempre, pero sin desmerecer a Ronaldo. El año pasado alguno se atrevió a decir que Cristiano estaba amortizado, que no pasaba nada que se fuera. Messi y Cristiano no tienen límites", finalizó.

Vicente del Bosque se consagró campeón del mundo en Sudáfrica 2010 como técnico de la Selección de España. Asimismo, con la 'Furia' obtuvo la Eurocopa 2012 y entrenó al conjunto español hasta 2016, cuando se retiró como entrenador.