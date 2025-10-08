Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Conmoción en el fútbol japonés: descubren a directivo viendo pornografía infantil durante vuelo a Chile

El escándalo ha sacudido a la Asociación de Fútbol de Japón.
El escándalo ha sacudido a la Asociación de Fútbol de Japón. | Fuente: Unplash / Roméo A. / JFA
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Una azafata descubrió a Masanaga Kageyama viendo pornografía infantil en una tableta y lo denunció. La Asociación de Fútbol de Japón ha condenado el hecho y ha despedido al directivo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gran conmoción ha causado la detención de Masanaga Kageyama, directivo de la Asociación de Fútbol de Japón (JFA, por sus siglas en inglés); luego de que fuera descubierto viendo pornografía infantil en un vuelo.

Todo ocurrió en un avión de Air France que partió desde Japón con destino a Chile, hasta donde el ejecutivo se dirigía, a propósito del Mundial Sub-20, que se celebra en el vecino país.

Según el diario Le Parisien, Kageyama fue descubierto por una azafata viendo pornografía infantil en una tableta e inmediatamente lo denunció, por lo que el directivo quedó detenido en una escala en Francia.

El citado medio indicó que, al ser confrontado por lo que hacía, Masanaga Kageyama respondió: “Esto es arte”.

De acuerdo con la agencia EFE, Kageyama fue condenado el pasado lunes a una pena suspendida de un año y seis meses de cárcel, y ya se encuentra en libertad.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Pronunciamiento de la JFA

Destapado el escándalo, la JFA emitió un comunicado en el que condenó el accionar de Masanaga Kageyama y anunció su separación definitiva.

“La JFA considera esto sumamente lamentable y ofrece sus más sinceras disculpas por la preocupación y el revuelo causados”, indicó la Asociación de Fútbol de Japón.

Por su lado, el presidente de la JFA, Tsuneyasu Miyamoto, también se pronunció sobre lo ocurrido y lo calificó como “totalmente inaceptable en el mundo del fútbol”. 

“Con renovada determinación, nos comprometemos a implementar mejoras significativas y duraderas. También reafirmaremos nuestra dedicación a los valores fundamentales y la misión de la JFA, y nos aseguraremos de que nuestras acciones se guíen en consecuencia”, indicó en el citado comunicado.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Masanaga Kageyama Fútbol Japón Selección de Japón

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA