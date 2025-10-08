Conmoción en el fútbol japonés: descubren a directivo viendo pornografía infantil durante vuelo a Chile

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gran conmoción ha causado la detención de Masanaga Kageyama, directivo de la Asociación de Fútbol de Japón (JFA, por sus siglas en inglés); luego de que fuera descubierto viendo pornografía infantil en un vuelo.

Todo ocurrió en un avión de Air France que partió desde Japón con destino a Chile, hasta donde el ejecutivo se dirigía, a propósito del Mundial Sub-20, que se celebra en el vecino país.

Según el diario Le Parisien, Kageyama fue descubierto por una azafata viendo pornografía infantil en una tableta e inmediatamente lo denunció, por lo que el directivo quedó detenido en una escala en Francia.

El citado medio indicó que, al ser confrontado por lo que hacía, Masanaga Kageyama respondió: “Esto es arte”.

De acuerdo con la agencia EFE, Kageyama fue condenado el pasado lunes a una pena suspendida de un año y seis meses de cárcel, y ya se encuentra en libertad.



Pronunciamiento de la JFA

Destapado el escándalo, la JFA emitió un comunicado en el que condenó el accionar de Masanaga Kageyama y anunció su separación definitiva.

“La JFA considera esto sumamente lamentable y ofrece sus más sinceras disculpas por la preocupación y el revuelo causados”, indicó la Asociación de Fútbol de Japón.

Por su lado, el presidente de la JFA, Tsuneyasu Miyamoto, también se pronunció sobre lo ocurrido y lo calificó como “totalmente inaceptable en el mundo del fútbol”.

“Con renovada determinación, nos comprometemos a implementar mejoras significativas y duraderas. También reafirmaremos nuestra dedicación a los valores fundamentales y la misión de la JFA, y nos aseguraremos de que nuestras acciones se guíen en consecuencia”, indicó en el citado comunicado.

