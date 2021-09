Neymar | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOHN THYS

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs Municipal por Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de la LaLiga, Ligue 1, Premier League, Bundesliga, Liga MX, Liga Pro y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo 19 de setiembre de 2021: horario y guía de canales

Liga 1 Betsson

11:00 a.m. Sport Huancayo vs San Martín - Gol Perú

3:30 p.m. Universitario vs Municipal - Gol Perú

LaLiga

7:00 a.m. Mallorca vs Villarreal - DirecTV Sports

9:15 a.m. Real Sociedad vs Sevilla Fc - DirecTV Sports

11:30 a.m. Real Betis vs Espanyol - DirecTV Sports

2:00 p.m. Valencia CF vs Real Madrid - DirecTV Sports

Premier League

8:00 a.m. West Ham vs Manchester United - Star+, ESPN

8:00 a.m. Brighton vs Leicester City - Star+

10:30 a.m. Tottenham vs Chelsea - Star+, ESPN

Serie A

5:30 a.m. Empoli vs Sampdoria - Star+, ESPN 3

8:00 a.m. Venezia FC vs Spezia Calcio - Star+

11:00 a.m. Lazio vs Cagliari - Star+

11:00 a.m. Hellas Verona vs AS Roma - Star+

1:45 p.m. Juventus vs AC Milan - Star+, ESPN

Bundesliga

8:30 a.m. Stuttgart vs Bayer Leverkusen - Star+, ESPN 2

10:30 a.m. Borussia Dortmund vs Union Berlin + Star+ ESPN 2

12:30 a.m. Vfl Wolfsburgo vs Eintracht Franckfurt - Star+

Ligue 1

6:00 a.m. Nice vs AS Monaco - Star+, ESPN

10:00 a.m. Marseille vs Rennes - Star+, ESPN 3

1:45 p.m. PSG vs Lyon - Star+

Campeonato Uruguayo

10:30 a.m. Liverpool FC vs River Plate M - GolTV Play

1:30 p.m. Nacional vs Progreso - GolTV Play

3:45 p.m. Montevideo City vs Plaza Colonia - GolTV Play

Liga Colombiana

4:00 p.m. Deportes Tolima vs Deportivo Cali - RCN Nuestra Tele

Liga Futve

5:15 p.m. Estudiantes de Merida vs Hermanos Comenarez - GOLTV Play

7:30 p.m. Deportivo Lara vs Carabobo - GOlTV Play

Liga MX

7:00 p.m. Cruz Azul vs Querétaro - DirecTV Sports

Liga Pro Ecuador

2:00 a.m. Olmedo vs Mushuc Runa - GolTV Play

4:30 p.m. Técnico Universitario vs Manta FC - GolTV Play

7:00 p.m. LDU Quito vs Emelec - GolTV Play, GolTV

Liga Profesional

11:30 a.m. Patronato vs Estudiantes LP - TyC Sports Internacional

1:45 p.m. CA Colón vs Central Córdoba + Star+

1:45 pm. Platense vs Argentino Juniors - TyC Sports Internacional

4:00 p.m. CA Huracán vs Independiente - Star+

6:15 p.m. River Plate vs Arsenal Sarandí - Star+, ESPN

Brasileirao



9:00 a.m. Internacional vs Fortaleza - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

2:00p.m. Sao Paulo vs Atlético Go - Globo Internacional, Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

4:15 p.m. Corinthians vs América MG - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

6:30 p.m. Flamengo vs Gremio - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

