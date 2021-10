Partidos de hoy, domingo 3 de octubre del 2021 | Fuente: EFE

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs. Atlético de Madrid por Liga Profesional. Entérate aquí de toda la información de Liga 1 y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo 3 de octubre de 2021: horario y guía de canales





Bundesliga:

08:30 a.m. Mainz vs. Unión Berlín – Star +

10:30 a.m. Bayern Munich vs. Eintracht Frankfurt – Star +

12:30 p.m. Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen – Star +

LaLiga:

07:00 a.m. Elche vs. Celta de Vigo – ESPN 2, Star +

09:15 a.m. Espanyol vs. Real Madrid – ESPN 2, Star +

11:30 a.m. Getafe vs. Real Sociedad – DirecTV Sports 613 y 1613, directvsports.com (gratis)

11:30 a.m. Villarreal vs. Real Betis – DirecTV Sports 610 y 1610

2:00 p.m. Granada vs. Sevilla – ESPN 3

Ligue 1:

06:00 a.m. Stade Rennais vs. PSG - ESPN

08:00 a.m. Angers vs. Metz

08:00 a.m. Lorient vs. Clermont

08:00 a.m. Mónaco vs. Bordeaux

08:00 a.m. Nantes vs. Troyes

10:00 a.m. Lille vs. Marsella - Star +

1:45 p.m. Saint Étienne vs. Lyon - Star +

Premier League:

08:00 a.m. Crystal Palace vs. Leicester – Star +

08:00 a.m. Tottenham vs. Aston Villa – Star +

08:00 a.m. West Ham vs. Brentford – ESPN 3

10:30 a.m. Liverpool vs. Manchester City - ESPN

Serie A:

05:30 a.m. Bolonia vs. Lazio – ESPN 3

08:00 a.m. Sampdoria vs. Udinese - Star +

08:00 a.m. Verona vs. Spezia - Star +

11:00 a.m. Fiorentina vs. Nápoli - Star +

11:00 a.m. Roma vs. Empoli - Star +

1:45 p.m. Atalanta vs. AC Milan - Star +

Liga 1 Betsson:

10:30 a.m. San Martín vs. Cusco FC – Gol Perú

1:00 p.m. Cantolao vs. Melgar – Gol Perú

3:30 p.m. Universitario vs. César Vallejo – Gol Perú

Liga Profesional – Argentina:

11:30 a.m. Gimnasia La Plata vs. Sarmiento - FOX Sports Premium, Star +

11:30 a.m. Rosario Central vs. Argentinos Jrs. – TNT Sports

3:00 p.m. River Plate vs. Boca Juniors – TNT Sports, ESPN, Star +,

6:15 p.m. Racing Club vs. Estudiantes La Plata – FOX Sports Premium, Star +

Primera División – Chile:

1:30 p.m. Palestino vs. Colo Colo – TNT Sports 2

4:00 p.m. Universidad de Chile vs. Antofagasta - TNT Sports 2

6:30 p.m. Unión Española vs. O’Higgins - TNT Sports 2

Liga BetPlay – Colombia:

4:00 p.m. Millonarios vs. Águilas Doradas – Win Sports

6:05 p.m. Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga – Win Sports

8:10 p.m. Alianza Petrolera vs. Jaguares de Córdoba – Win Sports

Liga PRO – Ecuador:

2:00 p.m. Olmedo vs. Aucas – Gol TV

4:30 p.m. Barcelona SC vs. Mushuc Runa – Gol TV

7:00 p.m. Técnico Universitario vs. Emelec - Gol TV

MLS – Estados Unidos

11:00 a.m. New York City vs. Nashville SC

3:00 p.m. Philadelphia Union vs. Columbus Crew

3:00 p.m. Sporting Kansas City vs. Houston Dynamo

3:00 p.m. Toronto FC vs. Chicago Fire

4:30 p.m. Portland Timbers vs. Inter Miami

7:00 p.m. Los Angeles Galaxy vs. Los Angeles FC

9:00 p.m. Seattle Sounders vs. Colorado Rapids

Liga MX:

12:00 p.m. Toluca vs. Querétaro – TUDN, Las Estrellas

5:00 p.m. Club América vs. Pumas UNAM – TUDN, Las Estrellas

7:00 p.m. Tigres UANL vs. Necaxa - Afizzionados

9:06 p.m. Tijuana vs. Cruz Azul – Fanatiz, FOX Sports 2