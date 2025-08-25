Últimas Noticias
Partidos de hoy, lunes 25 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League y LaLiga

Mohamed Salah de Liverpool celebra en la Premier League.
Mohamed Salah de Liverpool celebra en la Premier League. | Fuente: EFE
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, lunes 25 de agosto del 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Newcastle vs Liverpool. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial para este lunes 25 de agosto y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, LaLiga - España

12:30 p.m. | Athletic vs Rayo Vallecano - ESPN, Disney+

2:30 p.m. | Sevilla vs Getafe - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

11:30 a.m. | Udinese vs Hellas Verona - ESPN, Disney+

1:45 p.m. | Inter vs Torino - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:00 p.m. | Newcastle vs Liverpool - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Brasileirao Serie A

5:00 p.m. | Palmeiras vs Recife - ESPN, Disney+

7:00 p.m. | Flamengo vs Vitória - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

1:00 p.m. | Deportivo Riestra vs Sarmiento - ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Godoy Cruz vs Vélez - ESPN, Disney+

5:00 p.m. | Belgrano vs Central Córdoba - ESPN, Disney+

5:15 p.m. | Estudiantes vs Aldosivi - ESPN, Disney+

7:15 p.m. | Lanús vs River Plate - ESPN, Disney+

partidos de hoy fútbol en vivo Premier League LaLiga

