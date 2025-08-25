Partidos de hoy, lunes 25 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League y LaLiga

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, lunes 25 de agosto del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Newcastle vs Liverpool. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial para este lunes 25 de agosto y revisa los resultados en directo.
Partidos de hoy, LaLiga - España
12:30 p.m. | Athletic vs Rayo Vallecano - ESPN, Disney+
2:30 p.m. | Sevilla vs Getafe - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Serie A - Italia
11:30 a.m. | Udinese vs Hellas Verona - ESPN, Disney+
1:45 p.m. | Inter vs Torino - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
2:00 p.m. | Newcastle vs Liverpool - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Brasileirao Serie A
5:00 p.m. | Palmeiras vs Recife - ESPN, Disney+
7:00 p.m. | Flamengo vs Vitória - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina
1:00 p.m. | Deportivo Riestra vs Sarmiento - ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Godoy Cruz vs Vélez - ESPN, Disney+
5:00 p.m. | Belgrano vs Central Córdoba - ESPN, Disney+
5:15 p.m. | Estudiantes vs Aldosivi - ESPN, Disney+
7:15 p.m. | Lanús vs River Plate - ESPN, Disney+