Sport Huancayo vs Alianza Universidad EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 12 del Torneo Clausura?

Sport Huancayo vs Alianza Universidad EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sport Huancayo vs Alianza Universidad EN VIVO: se enfrentan este martes 30 de septiembre por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el IPD Huancayo, desde la 1:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Sport Huancayo vs Alianza UDH: ¿cómo llegan a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025?



Sport Huancayo llega al partido con una racha negativa. De los últimos cinco cotejos, perdió tres, ganó uno y empató el otro. Alianza Universidad, en tanto, llega al encuentro con una racha de tres partidos de manera consecutiva.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Huancayo vs Alianza UDH en vivo por el Torneo Clausura 2025?



El partido entre Sport Huancayo vs Alianza Universidad se disputará este martes 30 de septiembre en el Estadio IPD Huancayo. El recinto tiene capacidad para 20 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs Alianza UDH en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Sport Huancayo vs Alianza Universidad comienza a la 1:00 p.m.

, el partido Sport Huancayo vs Alianza Universidad comienza a la 1:00 p.m. En Argentina, el partido Sport Huancayo vs Alianza Universidad comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido Sport Huancayo vs Alianza Universidad comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Sport Huancayo vs Alianza Universidad comienza a las 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Sport Huancayo vs Alianza Universidad comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Sport Huancayo vs Alianza Universidad comienza a la 1:00 p.m.

En Chile, el partido Sport Huancayo vs Alianza Universidad comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Sport Huancayo vs Alianza Universidad comienza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido Sport Huancayo vs Alianza Universidad comienza a las 2:00 p.m.

En Paraguay, el partido Sport Huancayo vs Alianza Universidad comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Sport Huancayo vs Alianza UDH en vivo por TV?



El partido entre Sport Huancayo vs Alianza Universidad se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, irá por L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Sport Huancayo vs Alianza UDH: alineaciones posibles



Sport Huancayo: Zamudio; Madrid, Gaona, Murillo, Ángeles; Villar, Salcedo; Fernández, Luján, Sanguinetti; Huaccha.

Alianza Universidad: Ynamine; Campodonico, Fuentes, Gut, Ampuero; Ascues, Vásquez; Canela, Lliuya, Escocbar; Mena.

Sport Huancayo vs Alianza UDH: últimos resultados

Sport Huancayo

Atlético Grau 1-3 Sport Huancayo

Sport Huancayo 5-2 Cienciano

Comerciantes Unidos 2-0 Sport Huancayo

Alianza Universidad

Alianza Universidad 2-3 Sport Boys

Atlético Grau 2-0 Alianza Universidad

Alianza Universidad 0-3 Cienciano



