Partidos de hoy, martes 21 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Barcelona volverá a jugar en la Champions. | Fuente: Barcelona
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 21 de octubre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV de hoy martes 21 de octubre, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Olympiacos por la Champions Legaue. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 21 de octubre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League

11:45 p.m. | Barcelona vs Olympiacos - ESPN - Disney+
11:45 a.m. | Kairat vs Pafos - ESPN - Disney+
2:00 p.m. | Newcastle vs Benfica - ESPN - Disney+
2:00 p.m. | PSV vs Napoli - ESPN - Disney+
2:00 p.m. | Leverkusen vs PSG - ESPN - Disney+
2:00 p.m. | Unión Saint-Gilloise vs Inter - ESPN - Disney+
2.00 p.m. | Copenhague vs Borussia Dortmuns - ESPN - Disney+
2:00 p.m. | Villarreal vs Manchester City - ESPN - Disney+


Partidos de hoy, Liga Profesional de Argentina

11:45 p.m. | Unión vs Defensa y Justicia - ESPN Premium

Partidos de hoy, Liga de Colombia

5:00 p.m. | Millonarios vs Bucaramanga - Win Sports.


Partidos de hoy, Liga de Venezuela

4:30 p.m. | Monagas vs Puerto Cabello - YouTube Liga FUTVE
6:30 p.m. | La Guaira vs Zamora - ESPN - YouTube Liga FUTVE

Partidos de hoy, Copa de Colombia

8:00 p.m. | Deportivo Pereira vs Envigado - Win Sports.

