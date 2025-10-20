Partidos de hoy, martes 21 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 21 de octubre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV de hoy martes 21 de octubre, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Olympiacos por la Champions Legaue. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, martes 21 de octubre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Champions League
11:45 p.m. | Barcelona vs Olympiacos - ESPN - Disney+
11:45 a.m. | Kairat vs Pafos - ESPN - Disney+
2:00 p.m. | Newcastle vs Benfica - ESPN - Disney+
2:00 p.m. | PSV vs Napoli - ESPN - Disney+
2:00 p.m. | Leverkusen vs PSG - ESPN - Disney+
2:00 p.m. | Unión Saint-Gilloise vs Inter - ESPN - Disney+
2.00 p.m. | Copenhague vs Borussia Dortmuns - ESPN - Disney+
2:00 p.m. | Villarreal vs Manchester City - ESPN - Disney+
Partidos de hoy, Liga Profesional de Argentina
11:45 p.m. | Unión vs Defensa y Justicia - ESPN Premium
Partidos de hoy, Liga de Colombia
5:00 p.m. | Millonarios vs Bucaramanga - Win Sports.
Partidos de hoy, Liga de Venezuela
4:30 p.m. | Monagas vs Puerto Cabello - YouTube Liga FUTVE
6:30 p.m. | La Guaira vs Zamora - ESPN - YouTube Liga FUTVE
Partidos de hoy, Copa de Colombia
8:00 p.m. | Deportivo Pereira vs Envigado - Win Sports.