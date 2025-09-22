Partidos de hoy, martes 23 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Copa Libertadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Programación de los partidos de hoy, martes 23 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga – España

12:00 p.m. Espanyol vs Valencia – Disney+ Premium, ESPN 2

12:00 p.m. Athletic Bilbao vs Girona – Disney+ Premium, ESPN 2

2:30 p.m. Sevilla vs Villarreal – DGO, DSports

2:30 p.m. Levante vs Real Madrid – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Copa Libertadores – Sudamérica

5:00 p.m. Racing Club vs Vélez Sarsfield – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Copa Sudamericana

7:30 p.m. Fluminense vs Lanús – Disney+ Premium, ESPN 2