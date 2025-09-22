Partidos de hoy, martes 23 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Copa Libertadores

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 23 de septiembre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs Levante. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, martes 23 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, LaLiga – España
12:00 p.m. Espanyol vs Valencia – Disney+ Premium, ESPN 2
12:00 p.m. Athletic Bilbao vs Girona – Disney+ Premium, ESPN 2
2:30 p.m. Sevilla vs Villarreal – DGO, DSports
2:30 p.m. Levante vs Real Madrid – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Copa Libertadores – Sudamérica
5:00 p.m. Racing Club vs Vélez Sarsfield – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Copa Sudamericana
7:30 p.m. Fluminense vs Lanús – Disney+ Premium, ESPN 2