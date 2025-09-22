Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
El Fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, adelanta líneas de su gestión en declaraciones a RPP
EP 1871 • 16:09
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Partidos de hoy, martes 23 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Copa Libertadores

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé.
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé. | Fuente: EFE
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 23 de septiembre del 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs Levante. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 23 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga – España

12:00 p.m. Espanyol vs Valencia – Disney+ Premium, ESPN 2

12:00 p.m. Athletic Bilbao vs Girona – Disney+ Premium, ESPN 2

2:30 p.m. Sevilla vs Villarreal – DGO, DSports

2:30 p.m. Levante vs Real Madrid – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Copa Libertadores  – Sudamérica

5:00 p.m. Racing Club vs Vélez Sarsfield – Disney+ Premium, ESPN 2


Partidos de hoy, Copa Sudamericana 

7:30 p.m. Fluminense vs Lanús – Disney+ Premium, ESPN 2

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Partidos de hoy fútbol en vivo Real Madrid

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA