Real Madrid vs. Levante: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por fecha 6 de LaLiga?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid vs. Levante se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 6 de LaLiga EA Sports 2025-26.

El elenco de Real Madrid, líder de la liga española con pleno de puntos en los cinco partidos mientras busca acompañantes a un Kylian Mbappé que ha marcado el 58,33% de los goles del equipo esta temporada, visita a un Levante que llega tras conseguir su primera victoria del curso con un Etta Eyong en gran estado de forma

Sumando de tres en tres mientras Xabi Alonso explora el fondo de plantilla del Real Madrid con el que cuenta. Tanto que, tras seis partidos de temporada, no ha repetido once titular en ninguno de ellos. Con sólo cuatro futbolistas fijos en su once titular hasta el momento: Courtois, Carreras, Tchouaméni y Valverde.

De ellos, dos apuntan a rotar ante el Levante, en el que será el segundo de los cinco partidos que afronta el Madrid en 15 días.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cómo llegan Real Madrid y Levante a la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26?

Los merengues vienen de derrotar 2-0 a Espanyol, en tanto que su rival de turno goleó 4-0 a Girona en la pasada jornada.

¿Cuándo y dónde juegan Levante vs Real Madrid en vivo por la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26?



El partido está programado para el martes 23 de septiembre en el Estadio Ciutat de Valencia. El recinto tiene una capacidad para 26,354 espectadores.

¿A qué hora juegan Levante vs Real Madrid en vivo por LaLiga EA Sports 2025-26?

En Perú , el partido Real Madrid vs Levante comienza a las 2:30 p.m.

, el partido Real Madrid vs Levante comienza a las 2:30 p.m. En España , el partido Real Madrid vs Levante comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Real Madrid vs Levante comienza a las 7:30 p.m. En Colombia, el partido Real Madrid vs Levante comienza a las 2:30 p.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs Levante comienza a las 2:30 p.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs Levante comienza a las 4:30 p.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs Levante comienza a las 3:30 p.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs Levante comienza a las 3:30 p.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs Levante comienza a las 4:30 p.m.

En Brasil, el partido Real Madrid vs Levante comienza a las 4:30 p.m.

En Paraguay, el partido Real Madrid vs Levante comienza a las 4:30 p.m.

En Uruguay, el partido Real Madrid vs Levante comienza a las 4:30 p.m.

¿Dónde ver el Levante vs Real Madrid en vivo y online?

El partido de Real Madrid contra Levante será transmitido por las señales de ESPN, Movistar Plus (España) y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Levante vs Real Madrid: alineaciones posibles

Levante: Ryan, Toljan, Unai, Dela, Manu Sánchez, Oriol, Vencedor, Olasa o Pablo Martínez, Iván Romero, Carlos Álvarez y Etta Eyong.

Real Madrid: Courtois; Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García; Camavinga, Federico Valverde, Güler; Brahim, Rodrygo y Mbappé.

(Con información de EFE)