Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso por Liga 1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, domingo 12 de marzo del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

11:00 a.m. Unión Comercio vs. Sport Huancayo – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

1:00 p.m. Atlético Grau vs. Deportivo Municipal – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:30 p.m. Cantolao vs. Cienciano – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

6:00 p.m. Melgar vs. César Vallejo – Liga 1 MAX, Liga 1 Play (604 y 1604 en D Sports)

6:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal – Liga 1 MAX, Liga 1 Play (603 y 1603 en D Sports)

Partidos de hoy, LaLiga Santander – España

08:00 a.m. Mallorca vs. Real Sociedad – STAR+, ESPN Extra

10:15 a.m. Sevilla FC vs. UD Almería – D Sports, D GO

12:30 p.m. Villarreal vs. Real Betis – D Sports, D GO

3:00 p.m. Athletic Club vs. Barcelona - D Sports, D GO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

09:00 a.m. West Ham vs. Aston Villa – STAR+, ESPN

09:00 a.m. Fulham vs. Arsenal – STAR+

09:00 a.m. Manchester United vs. Southampton – STAR+

11:30 a.m. Newcastle vs. Wolves – STAR+, ESPN 3

Partidos de hoy, Serie A - Italia

06:30 a.m. US Lecce vs. Torino – STAR+

09:00 a.m. Hellas Verona vs. Monza – STAR+

09:00 a.m. US Cremonese vs. Fiorentina – STAR+

12:00 p.m. AS Roma vs. Sassuolo – STAR+, ESPN

2:45 p.m. Juventus vs. Sampdoria – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Friburgo vs. Hoffenheim – STAR+

11:30 a.m. Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen – STAR+, ESPN 4

1:30 p.m. Wolfsburgo vs. Union Berlin – STAR+, ESPN 4

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

07:00 a.m. Clermont vs. Lens – STAR+

11:05 a.m. AS Monaco vs. Stade de Reims – STAR+, ESPN Extra

2:45 p.m. Marsella vs. Estrasburgo – STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo

07:45 a.m. Danubio vs. CA Cerro – STAR+

3:00 p.m. CA Fénix vs. Racing Club – STAR+

6:00 p.m. Peñarol vs. Montevideo City – STAR+,GolTV

Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

08:30 a.m. Heerenveen vs- Ajax – STAR+

10:45 a.m. PSV Eindhoven vs. SC Cambuur – STAR+

2:00 p.m. Feyenoord vs. Volendam – STAR+

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

2:00 p.m. UCV vs. Monagas SC – GolTV Play

4:15 p.m. Hermanos Colmenarez vs. Angostura - GolTV Play

6:30 p.m. Carabobo vs. Puerto Cabello - GolTV Play, STAR+

Partidos de hoy, Liga MX – México (Clausura 2023)

8:05 p.m. Pachuca vs. Monterrey – Marca Claro (YouTube), Claro Sports

Partidos de hoy, Liga Portuguesa

1:00 p.m. Marítimo vs. Benfica - GolTV Play, GolTV

3:30 p.m. Sporting Club vs. Boavista - GolTV Play

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

9:30 p.m. Los Angeles FC vs. New England Revolution – Apple TV

Partidos de hoy, Liga de Fútbol Profesional – Argentina

3:00 p.m. Racing Club vs. Sarmiento – Fanatiz, STAR+

5:15 p.m. Estudiantes LP vs. Huracán - Fanatiz, STAR+

5:15 p.m. River Plate vs. Godoy Cruz - Fanatiz, STAR+, ESPN

7:30 p.m. Rosario Central vs. Unión Santa Fe - Fanatiz, TyC Sports

7:30 p.m. Banfield vs. Boca Juniors - Fanatiz, STAR+, ESPN





