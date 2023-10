Partidos de hoy, domingo 29 de octubre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, Premier League y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Sport Huancayo y Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por la Liga1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, domingo 29 de octubre del 2023: horario y guía de canales

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

3:00 p.m. | ADT vs. Carlos Mannucci - Liga 1 Max

3:00 p.m. | Sporting Cristal vs. Alianza Atlético de Sullana - Liga 1 Max

3:00 p.m. | Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo - GOLPERU

3:00 p.m. | Binacional vs. Melgar - Liga 1 Max

3:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima - Liga 1 Max

3:00 p.m. | Atlético Grau vs. Unión Comercio - Liga 1 Max

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

8:00 a.m. | West Ham vs. Everton - STAR+

9:00 a.m. | Aston Villa vs. Luton - STAR+

9:00 a.m. | Brigthon vs. Fulham - STAR+

9:00 a.m. | Liverpool vs. Nottingham Forest - STAR+

10:30 a.m. | Manchester United vs. Manchester City - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

8:00 a.m. | Betis vs. Osasuna - DSports, DGO

10:15 a.m. | Rayo Vallecano vs. Real Sociedad - DSports, DGO

12:30 p.m. | Athletic Bilbao vs. Valencia - ESPN 3, STAR+

3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Alavés - DSports, DGO

Partidos de hoy, Seria A - Italia

6:30 a.m. | Cagliari vs. Frosinone - STAR+

9:00 a.m. | Monza vs. Udinese - STAR+

12:00 p.m. | Inter vs. Roma - ESPN 2, STAR+

2:45 p.m. | Napoli vs. Milan - ESPN 3, STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

7:00 a.m. | Brest vs. PSG - ESPN, STAR+

9:00 a.m. | Lille vs. Monaco - STAR+

9:00 a.m. | Metz vs. Le Havre

9:00 a.m. | Montpellier vs. Toulouse

11:05 a.m. | Stade Rennais vs. Estrasburgo - STAR+

2:45 p.m. | Marsella vs. Lyon - STAR+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund - STAR+

11:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs. Friburgo - STAR+

Partidos de hoy, Liga Portugal - Portugal

10:30 a.m. | Rio Ave vs. Farense

1:00 p.m. | Estrela vs. Famalicao

3:30 p.m. | Vizela vs. Porto - GolTV

Partidos de hoy, Eredivise - Países Bajos

6:15 a.m. | Twente vs. Feyenoord - STAR+

8:30 a.m. | FC Volendam vs. Excelsior

8:30 a.m. | PSV vs. Ajax - STAR+

10:45 a.m. | AZ vs. Nijmegen

Partidos de hoy, Superliga - Dinamarca

8:00 a.m. Vejie vs. Viborg - OneFootball

10:00 a.m. Silkerborg vs. Odense - OneFootball

12:00 p.m. Brondby vs. Nordsjaelland - OneFootball

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

2:00 p.m. | Athletico Paranaense vs. Sao Paulo - STAR+, Fanatiz

2:00 p.m. | Goías vs. Vasco - Globo Internacional, STAR+, Fanatiz

4:30 p.m. | Corinthians vs. Santos - STAR+, Fanatiz

4:30 p.m. | Internacional vs. Coritiba - STAR+, Fanatiz

6:00 p.m. | Botafogo vs. Cuibá - STAR+, Fanatiz

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

1:00 p.m. | Delfín vs. Cumbaya - GOLTV, STAR+

3:30 p.m. | Aucas vs. Mushuc Runa - GOLTV, STAR+

6:00 p.m. | Orense vs. Barcelona - GOLTV, STAR+

Partidos de hoy, Liga MX - México

1:00 p.m. | Toluca vs. Atlético San Luis - TUDN. ViX

8:05 p.m. | Santos Laguna vs. Juárez - ViX, Fox Sports

10:06 p.m. | Tijuana vs. Atlas - ViX, Fox Sports 2



Partidos de hoy, Copa de la Liga Profesional - Argentina

12:00 p.m. Colón vs. Atlético Tucumán - Fanatiz, AFA Play

2:30 p.m. Rosario vs. Argentinos Junior - TyC Sports, Fanatiz, AFA Play

3:30 p.m. Gimnasia vs. River Plate - ESPN 2, STAR+, Fanatiz, AFA Play

7:00 p.m. Independiente vs. Arsenal - TyC Sports, Fanatiz, AFA Play

NUESTROS PODCASTS

Peruanos se adaptan a la situación de Argentina

El próximo 19 de noviembre, Argentina se prepara para elegir al futuro presidente de la República. El mandatario electo enfrentará el desafío de tomar decisiones para superar la crisis económica que afecta no solo a los ciudadanos argentinos, sino también a miles de extranjeros, entre ellos a los peruanos que se han asentado en el país desde hace varias décadas.