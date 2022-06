Partidos de hoy, Perú, domingo 5 junio: horarios y resultados | Fuente: Andina

Programación de los partidos de hoy, domingo 5 de junio 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Amistoso internacional

10:30 a.m. Perú vs Nueva Zelanda - Movistar Deportes, Latina

12:00 p.m. Arabia Saudita vs Colombia - Caracol TV

1:00 p.m. Argentina vs Estonia - DirecTV Go, DirecTV Sports (610-619)

4:00 p.m. Estados Unidos vs Uruguay - DirecTV Sports

6:00 p.m. Panamá vs Canadá - NEX

6:30 p.m. México vs Ecuador - TUND, El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, Repechaje a Qatar 2022

11:00 a.m. Gales vs Ucrania - Star+, ESPN 2



Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

1:00 p.m. Sporting Cristal vs Sport Boys - Gol Perú

3:30 p.m. Sport Huancayo vs Alianza Lima - Gol Perú

Partidos de hoy, UEFA Liga de Naciones

8:00 a.m. San Marino vs Malta - Star+, ESPN 2

11:00 a.m. Chipre vs Irlanda del Norte - Star+, ESPN Extra

11:00 a.m. Gibraltar vs Mecedonia Norte - Star

1:45 p.m. Suecia vs Noruega - Star+

1:45 p.m. Portugal vs Suiza - Star+, ESPN

1:45 p.m. Serbia vs Eslovenia - Star+

1:45 p.m. República Checa vs España - Star+

1:45 p.m. Bulgaria vs Georgia - Star+

1:45 p.m. Kosovo vs Grecia - Star+

Partidos de hoy, Liga de Naciones Concacaf

12:00 m. Costa Rica vs Martinica - Concacaf Youtube, Star+

2:00 p.m. Gustemala vs Belice - Concacaf Youtube

2:00 p.m. Dominica vs Anguila - Concacaf Youtube

3:00 p.m. Cuba vs Barbados - Concacaf Youtube

6:00 p.m. República Dominicana vs Guayana Francesa - Concacaf Youtube

6:00 p.m. Antigua y Barbuda vs Guadalupe - Concacaf Youtube

Partidos de hoy, Campeonato Femenino Chile

11:00 a.m. Colo Colo vs U Católica - DirecTV Go

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

11:00 a.m. Unión Santa Fe vs Tigres - AFA Play, TyC Sports Internacional

11:00 a.m. Talleres de Córdoba vs Sarmiento - AFA Play

3:00 p.m. Estudiantes LP vs Gimnasi LP - AFA Play, TyC Sports Internacional

5:30 p.m. Boca Juniors vs Arsenal Sarandía - Star+, ESPN, AFA Play

7:30 p.m. Defensa y Justicia vs River Plate - Star+, ESPN, AFA Play.