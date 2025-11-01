Partidos de hoy, domingo 2 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Cusco FC vs. Alianza Universidad por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, domingo 2 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ
1:00 p.m. Alianza Universidad vs. Cusco FC – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
3:30 p.m. Atlético Grau vs. Alianza Atlético – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
6:00 p.m. Cienciano vs. Juan Pablo II – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
6:00 p.m. Sport Boys vs. UTC – GOLPERÚ, Movistar Play
Partidos de hoy, LaLiga – España
08:00 a.m. Levante vs. Celta de Vigo – Disney+, ESPN 3
10:15 a.m. Alavés vs. Espanyol – DGO, DSports
12:30 p.m. FC Barcelona vs. Elche – Disney+, ESPN
3:00 p.m. Real Betis vs. Mallorca – DGO, DSports
Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra
09:00 a.m. West Ham vs. Newcastle – Disney+, ESPN
11:30 a.m. Manchester City vs. Bournemouth – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Serie A – Italia
06:30 a.m. Hellas Verona vs. Inter Milán – Disney+, ESPN
09:00 a.m. Fiorentina vs. US Lecce – Disney+ Premium
09:00 a.m. Torino vs. Pisa Sporting – Disney+ Premium
12:00 p.m. Parma vs. Bologna – Disney+ Premium
2:45 p.m. AC Milan vs. AS Roma – Disney+, ESPN
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
09:30 a.m. Colonia vs. Hamburgo – Disney+ Premium
11:30 a.m. Wolfsburgo vs. Hoffenheim – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia
09:00 a.m. Rennes vs. Strasbourg – Disney+ Premium
11:15 a.m. Lille vs. Angers – Disney+ Premium
11:15 a.m. Toulouse vs. Le Havre AC – Disney+ Premium
11:15 a.m. Nantes vs. Metz – Disney+ Premium
11:15 a.m. Lens vs. Lorient – Disney+ Premium
2:45 p.m. Stade Brestois vs. O. Lyon – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay
08:00 a.m. River Plate M. vs. Miramar Misiones – Disney+ Premium
2:30 p.m. Racing Club vs. Danubio – Disney+ Premium
5:00 p.m. Peñarol vs. Defensor Sporting – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Liga2 – PERÚ
1:00 p.m. FC Cajamarca vs. CD Moquegua – ATV, FPF YouTube
3:15 p.m. Unión Comercio vs. César Vallejo – ATV, FPF YouTube
Partidos de hoy, Liga de Colombia
3:00 p.m. Bucaramanga vs. La Equidad – RCN
5:15 p.m. Atlético Nacional vs. Águilas Doradas – RCN
7:30 p.m. Fortaleza vs. Junior – RCN
Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador
1:00 p.m. Vinotinto FC vs. Manta FC – El Canal del Fútbol
3:30 p.m. Macará vs. Emelec – El Canal del Fútbol
6:00 p.m. U. Católica vs. Barcelona SC – El Canal del Fútbol
Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos
6:30 p.m. Columbus Crew vs. FC Cincinnati – Apple TV
8:45 p.m. Austin FC vs. Los Angeles FC – Apple TV
Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina
2:00 p.m. Estudiantes LP vs. Boca Juniors – Disney+ Premium, ESPN 2
4:30 p.m. Godoy Cruz vs. San Martín SJ – TyC Sports
6:30 p.m. River Plate vs. Gimnasia LP – Disney+, ESPN
Partidos de hoy, Serie A – Brasil
2:00 p.m. Bahía vs. Bragantino – Fanatiz
2:00 p.m. Corinthians vs. Gremio – Fanatiz, L1
2:00 p.m. Ceará vs. Fluminense – Fanatiz, Globo
4:30 p.m. Internacional vs. Atlético Mineiro – Fanatiz
4:30 p.m. Juventude vs. Palmeiras – Fanatiz
6:30 p.m. Vasco vs. Sao Paulo – Fanatiz