Partidos de hoy, domingo 2 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 2 de noviembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Cusco FC vs. Alianza Universidad por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, domingo 2 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

1:00 p.m. Alianza Universidad vs. Cusco FC – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

3:30 p.m. Atlético Grau vs. Alianza Atlético – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

6:00 p.m. Cienciano vs. Juan Pablo II – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

6:00 p.m. Sport Boys vs. UTC – GOLPERÚ, Movistar Play

Partidos de hoy, LaLiga – España

08:00 a.m. Levante vs. Celta de Vigo – Disney+, ESPN 3

10:15 a.m. Alavés vs. Espanyol – DGO, DSports

12:30 p.m. FC Barcelona vs. Elche – Disney+, ESPN

3:00 p.m. Real Betis vs. Mallorca – DGO, DSports

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

09:00 a.m. West Ham vs. Newcastle – Disney+, ESPN

11:30 a.m. Manchester City vs. Bournemouth – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Serie A – Italia

06:30 a.m. Hellas Verona vs. Inter Milán – Disney+, ESPN

09:00 a.m. Fiorentina vs. US Lecce – Disney+ Premium

09:00 a.m. Torino vs. Pisa Sporting – Disney+ Premium

12:00 p.m. Parma vs. Bologna – Disney+ Premium

2:45 p.m. AC Milan vs. AS Roma – Disney+, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Colonia vs. Hamburgo – Disney+ Premium

11:30 a.m. Wolfsburgo vs. Hoffenheim – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

09:00 a.m. Rennes vs. Strasbourg – Disney+ Premium

11:15 a.m. Lille vs. Angers – Disney+ Premium

11:15 a.m. Toulouse vs. Le Havre AC – Disney+ Premium

11:15 a.m. Nantes vs. Metz – Disney+ Premium

11:15 a.m. Lens vs. Lorient – Disney+ Premium

2:45 p.m. Stade Brestois vs. O. Lyon – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

08:00 a.m. River Plate M. vs. Miramar Misiones – Disney+ Premium

2:30 p.m. Racing Club vs. Danubio – Disney+ Premium

5:00 p.m. Peñarol vs. Defensor Sporting – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Liga2 – PERÚ

1:00 p.m. FC Cajamarca vs. CD Moquegua – ATV, FPF YouTube

3:15 p.m. Unión Comercio vs. César Vallejo – ATV, FPF YouTube


Partidos de hoy, Liga de Colombia

3:00 p.m. Bucaramanga vs. La Equidad – RCN

5:15 p.m. Atlético Nacional vs. Águilas Doradas – RCN

7:30 p.m. Fortaleza vs. Junior – RCN


Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

1:00 p.m. Vinotinto FC vs. Manta FC – El Canal del Fútbol

3:30 p.m. Macará vs. Emelec – El Canal del Fútbol

6:00 p.m. U. Católica vs. Barcelona SC – El Canal del Fútbol


Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. Columbus Crew vs. FC Cincinnati – Apple TV

8:45 p.m. Austin FC vs. Los Angeles FC – Apple TV


Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

2:00 p.m. Estudiantes LP vs. Boca Juniors – Disney+ Premium, ESPN 2

4:30 p.m. Godoy Cruz vs. San Martín SJ – TyC Sports

6:30 p.m. River Plate vs. Gimnasia LP – Disney+, ESPN


Partidos de hoy, Serie A – Brasil

2:00 p.m. Bahía vs. Bragantino – Fanatiz

2:00 p.m. Corinthians vs. Gremio – Fanatiz, L1

2:00 p.m. Ceará vs. Fluminense – Fanatiz, Globo

4:30 p.m. Internacional vs. Atlético Mineiro – Fanatiz

4:30 p.m. Juventude vs. Palmeiras – Fanatiz

6:30 p.m. Vasco vs. Sao Paulo – Fanatiz

