FC Cajamarca vs. CD Moquegua: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la final vuelta de la Liga2?

FC Cajamarca vs. CD Moquegua EN VIVO: se enfrentan este domingo 2 de noviembre en el Estadio Cristo el Señor, en Cajamarca, desde la 1:00 p.m. (hora peruana) por la semifinal ida de la Liga2 2025. La transmisión del compromiso podrá seguirse por ATV y YouTube FPF. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Llega el momento de definirse al nuevo equipo de la Liga1 para la temporada 2026. Tras el primer episodio en las finales de la Segunda División, todo se resuelve en Cajamarca, donde la visita llega con una ventaja de 2-1.

En los descuentos, el CD Moquegua logró el triunfo en la ida y con esa corta diferencia buscará sellar su ascenso a la Primera División.

Pero tendrá al frente a un FC Cajamarca que a lo largo de la campaña en la Liga2, con el importante factor de la altura en su favor, ha ganado 9 de los 11 partidos en casa que lleva jugados.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

FC Cajamarca vs CD Moquegua: ¿cómo llegan a la vuelta de la final de la Liga 2 2025?

En el partido de ida, jugado en el estadio 25 de Noviembre, el triunfo fue para el CD Moquegua por 2-1 ante FC Cajamarca. Jefferson Collazos abrió el marcador para el local, empató Carlos Meza y en los descuentos José Granda le dio la victoria al anfitrión.

¿Cuándo y dónde juegan FC Cajamarca vs CD Moquegua EN VIVO por la final de Liga 2 2025?

El partido de FC Cajamarca ante el elenco de CD Moquegua está programado para el domingo 2 de noviembre en el Estadio Cristo el Señor, en Cajamarca. El recinto tiene capacidad para recibir a 20 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan FC Cajamarca vs CD Moquegua EN VIVO por la final de Liga 2 2025?

En Perú , el partido entre FC Cajamarca vs. CD Moquegua comienza a la 1:00 p.m.

, el partido entre FC Cajamarca vs. CD Moquegua comienza a la 1:00 p.m. En Colombia, el partido entre FC Cajamarca vs. CD Moquegua comienza a la 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre FC Cajamarca vs. CD Moquegua comienza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre FC Cajamarca vs. CD Moquegua comienza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre FC Cajamarca vs. CD Moquegua comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido entre FC Cajamarca vs. CD Moquegua comienza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre FC Cajamarca vs. CD Moquegua comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido entre FC Cajamarca vs. CD Moquegua comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre FC Cajamarca vs. CD Moquegua comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido entre FC Cajamarca vs. CD Moquegua comienza a las 3:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre FC Cajamarca vs. CD Moquegua comienza a las 12:00 p.m.

En España, el partido entre FC Cajamarca vs. CD Moquegua comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver el FC Cajamarca vs CD Moquegua EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por señal abierta mediante ATV. Vía streaming el encuentro va por el canal de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Todos los detalles y el minuto a minuto lo tendrás en RPP.pe.

FC Cajamarca vs CD Moquegua: alineaciones posibles

CD Moquegua: R. Figueroa; E. Montenegro, J. Vásquez, J. Jiménez, J. Granda; D. Sánchez, N. Chávez, C. Aguirre; L. Centurión, L. Rodríguez y Jefferson Collazos.

Cajamarca: J. Medina; P. Mesías, Paulo Goyoneche, C. Meza, H. Timaná; Abel Casquete, B. Merino, B. Bernaola, D. Chávez; A. Sánchez y J. Vega.

FC Cajamarca vs CD Moquegua: ¿Quién es favorito para ganar el título de la Liga 2 2025?

Casa de apuestas FC Cajamarca Empate CD Moquegua Betano 1.95 3.35 3.35 Doradobet 1.90 3.25 3.33