Barcelona vs. Elche: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 11 de LaLiga en Montjuic?

Barcelona recibe a Elche buscando recuperarse en LaLiga tras su última caída en el Clásico. Lamine Yamal es duda en los azulgranas.
Barcelona vs. Elche EN VIVO: se enfrentan este domingo 2 de noviembre en el Estadio Olímpico de Montjuic, en Barcelona (España), por la fecha 11 de LaLiga 2025-2026. El partido se jugará a partir de las 12:30 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
Los de Hansi Flick, quien volverá a sentarse en el banquillo tras cumplir su partido de sanción en el Clásico, se vieron muy superados en casa del eterno rival y líder de la Liga. Las numerosas bajas condicionaron enormemente el planteamiento del técnico alemán, que para este duelo frente al Elche espera volver a contar con Robert Lewandowski y Dani Olmo.
Pedri es baja, mientras en duda está Lamine Yamal. El ‘10’ del Barcelona, tras una semana convulsiva tras el choque con Real Madrid y su situación sentimental, sigue sin recuperarse totalmente de una pubalgia que arrastra.
Barcelona vs Elche: ¿cómo llegan a la jornada 11 de LaLiga 2025-26?
Barcelona se presentará al cotejo tras caer 2-1 ante el Real Madrid en el Clásico jugado en el Bernabéu. Por su lado, Elche jugó a mitad de semana en la Copa del Rey, obteniendo un 0-4 como visitante frente a Los Garres.
¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Elche EN VIVO por la jornada 11 de LaLiga 2025-26?
El partido del Barcelona frente a Elche fue programado para el domingo 2 de noviembre en el Estadio Olímpico de Montjuic, en Barcelona (España). El recinto tiene una capacidad para recibir a 55 000 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Barcelona vs Elche EN VIVO por LaLiga 2025-26?
- En Perú, el partido Barcelona vs. Elche comienza a las 12:30 p.m.
- En España, el partido Barcelona vs. Elche comienza a las 6:30 p.m.
- En Colombia, el partido Barcelona vs. Elche comienza a las 12:30 p.m.
- En Ecuador, el partido Barcelona vs. Elche comienza a las 12:30 p.m.
- En Chile, el partido Barcelona vs. Elche comienza a las 2:30 p.m.
- En Bolivia, el partido Barcelona vs. Elche comienza a la 1:30 p.m.
- En Venezuela, el partido Barcelona vs. Elche comienza a la 1:30 p.m.
- En Argentina, el partido Barcelona vs. Elche comienza a las 2:30 p.m.
- En Brasil, el partido Barcelona vs. Elche comienza a las 2:30 p.m.
- En Uruguay, el partido Barcelona vs. Elche comienza a las 2:30 p.m.
- En Paraguay, el partido Barcelona vs. Elche comienza a las 2:30 p.m.
- En México (CDMX), el partido Barcelona vs. Elche comienza a las 11:30 a.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Barcelona vs. Elche comienza a la 1:30 p.m.
¿Qué canal transmite el Barcelona vs Elche EN VIVO?
El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Sky Sports y en España por Movistar LaLiga+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.
Barcelona vs Elche: alineaciones posibles
Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araújo, Eric García, Alejandro Balde; Marc Casadó, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Ferran Torres.
Elche: Iñaki Peña; Chust, Affengruber, Bigas; Aitor Núñez, Aguado, Febas, Rodrigo Mendoza o Neto, Pedrosa; Rafa Mir, André Da Silva.
Barcelona vs Elche: ¿cuánto pagan las apuestas de un gol de Lamine Yamal?
|Casa de apuestas
|Cuota
|Betano
|1.75
|Apuesta Total
|1.81
|Te Apuesto
|2.05
|Doradobet
|1.81
- Cuota para el gol de Lamine Yamal en CUALQUIER MOMENTO del partido.
- Cuotas sujetas a cambios según cada casa de apuestas.