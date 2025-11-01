Barcelona vs. Elche: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 11 de LaLiga en Montjuic?

Barcelona vs. Elche EN VIVO: se enfrentan este domingo 2 de noviembre en el Estadio Olímpico de Montjuic, en Barcelona (España), por la fecha 11 de LaLiga 2025-2026. El partido se jugará a partir de las 12:30 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Los de Hansi Flick, quien volverá a sentarse en el banquillo tras cumplir su partido de sanción en el Clásico, se vieron muy superados en casa del eterno rival y líder de la Liga. Las numerosas bajas condicionaron enormemente el planteamiento del técnico alemán, que para este duelo frente al Elche espera volver a contar con Robert Lewandowski y Dani Olmo.

Pedri es baja, mientras en duda está Lamine Yamal. El ‘10’ del Barcelona, tras una semana convulsiva tras el choque con Real Madrid y su situación sentimental, sigue sin recuperarse totalmente de una pubalgia que arrastra.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Barcelona vs Elche: ¿cómo llegan a la jornada 11 de LaLiga 2025-26?

Barcelona se presentará al cotejo tras caer 2-1 ante el Real Madrid en el Clásico jugado en el Bernabéu. Por su lado, Elche jugó a mitad de semana en la Copa del Rey, obteniendo un 0-4 como visitante frente a Los Garres.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Elche EN VIVO por la jornada 11 de LaLiga 2025-26?

El partido del Barcelona frente a Elche fue programado para el domingo 2 de noviembre en el Estadio Olímpico de Montjuic, en Barcelona (España). El recinto tiene una capacidad para recibir a 55 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Elche EN VIVO por LaLiga 2025-26?

En Perú , el partido Barcelona vs. Elche comienza a las 12:30 p.m.



, el partido Barcelona vs. Elche comienza a las 12:30 p.m. En España , el partido Barcelona vs. Elche comienza a las 6:30 p.m.



, el partido Barcelona vs. Elche comienza a las 6:30 p.m. En Colombia, el partido Barcelona vs. Elche comienza a las 12:30 p.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs. Elche comienza a las 12:30 p.m.

En Chile, el partido Barcelona vs. Elche comienza a las 2:30 p.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs. Elche comienza a la 1:30 p.m.



En Venezuela, el partido Barcelona vs. Elche comienza a la 1:30 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs. Elche comienza a las 2:30 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs. Elche comienza a las 2:30 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs. Elche comienza a las 2:30 p.m.

En Paraguay, el partido Barcelona vs. Elche comienza a las 2:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Barcelona vs. Elche comienza a las 11:30 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Barcelona vs. Elche comienza a la 1:30 p.m.

¿Qué canal transmite el Barcelona vs Elche EN VIVO?

El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Sky Sports y en España por Movistar LaLiga+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Barcelona vs Elche: alineaciones posibles

Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araújo, Eric García, Alejandro Balde; Marc Casadó, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Ferran Torres.

Elche: Iñaki Peña; Chust, Affengruber, Bigas; Aitor Núñez, Aguado, Febas, Rodrigo Mendoza o Neto, Pedrosa; Rafa Mir, André Da Silva.



Barcelona vs Elche: ¿cuánto pagan las apuestas de un gol de Lamine Yamal?

Casa de apuestas Cuota Betano 1.75 Apuesta Total 1.81 Te Apuesto 2.05 Doradobet 1.81

Cuota para el gol de Lamine Yamal en CUALQUIER MOMENTO del partido.

Cuotas sujetas a cambios según cada casa de apuestas.