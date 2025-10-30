Palmeiras vs LDU Quito en vivo: ¿Cómo ver desde tu celular la semifinal de Copa Libertadores en Brasil?

El LDU Quito, dirigido por Tiago Nunes, ganó 3-0 al Palmeiras en la ida de la semifinal. Conoce cómo seguir en directo la vuelta de la serie de Copa Libertadores 2025.

Palmeiras vs LDU Quito se enfrentan en vivo en Sao Paulo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El elenco dirigido por Tiago Nunes intentará hacer prevalecer la goleada de la ida para asegurar el boleto a la final del certamen. ¿Cómo ver desde tu celular el choque? Revisa los detalles a continuación.

¿Cuándo y dónde juegan Palmeiras vs LDU Quito en vivo en las semifinales de la Copa Libertadores 2025?

El partido Palmeiras vs LDU Quito está programado para este jueves 30 de octubre en el Allianz Parque, el cual se encuentra en Sao Paulo y tiene un aforo para 43 mil personas. El choque por la vuelta de las semifinales empezará desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

¿A qué hora juegan Palmeiras vs LDU Quito en vivo en las semifinales de la Copa Libertadores 2025?

En Perú, el partido Palmeiras vs LDU Quito inicia a las 7:30 p.m.

En Brasil, el partido Palmeiras vs LDU Quito inicia a las 9:30 p.m.

En Colombia, el partido Palmeiras vs LDU Quito inicia a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Palmeiras vs LDU Quito inicia a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Palmeiras vs LDU Quito inicia a la 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Palmeiras vs LDU Quito inicia a la 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Palmeiras vs LDU Quito inicia a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Palmeiras vs LDU Quito inicia a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido Palmeiras vs LDU Quito inicia a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Palmeiras vs LDU Quito inicia a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Palmeiras vs LDU Quito inicia a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Palmeiras vs LDU Quito inicia a las 8:30 p.m.

En España, el partido Palmeiras vs LDU Quito inicia a las 2:30 a.m. (31 de octubre)

¿Dónde ver el Palmeiras vs LDU Quito en vivo por TV?

El partido entre Palmeiras vs LDU Quito se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN y también en la plataforma de de streaming Disney Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cómo sintonizar ESPN en vivo, el Palmeiras vs LDU Quito?

Para ver ESPN desde Movistar TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 200 HD, 483 SD y 884 HD.

Para ver ESPN desde Claro TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD.

Para ver ESPN desde DirecTV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 621 SD y 1621 HD.

Palmeiras vs LDU Quito: Alineaciones posibles

XI de Palmeiras: Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Felipe Anderson; Juan Manuel López y Vitor Roque.

XI de LDU Quito: LDU Quito: Alexander Domínguez; Kevin Minda, Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero ©, Carlos Gruezo, Jeison Medina, Gabriel Villamil, Leonel Quiñónez; Michael Estrada y Lisandro Alzugaray.