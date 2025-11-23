Últimas Noticias
Partidos de hoy, lunes 24 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Mundial Sub 17

Partidos de hoy, lunes 24 de noviembre del 2025: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, lunes 24 de noviembre del 2025: revisa la programación de la fecha | Fuente: Facebook | Fotógrafo: racingcluboficial
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, lunes 24 de noviembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Racing vs River Plate por la Liga Argentina. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Partidos de hoy, LaLiga - España

3:00 p.m. | Espanyol vs Sevilla - DSports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

3:00 p.m. | Manchester United vs Everton - Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

12:30 p.m. | Torino vs Como - ESPN 2, Disney+
2:45 p.m. | Sassuolo vs Pisa - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC

11:00 a.m. | Al Duhail vs Al Ittihad - Disney+
1:15 p.m. | Al Ahli vs Sharjah - Disney+

Partidos de hoy, Mundial Sub 17 - FIFA

8:30 a.m. | Austria vs Italia - DSports, DGO
11:00 a.m. | Portugal vs Brasil - DSports, DGO

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

10:00 p.m. | San Diego vs Minnesota - Apple TV

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

3:00 p.m. | Deportiva Diestra vs Barracas Central - TyC Sports
5:15 p.m. | Racing vs River Plate - ESPN, Disney+
8:00 p.m. | Unión vs Gimnasia - Disney+

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

12:00 p.m. | Istanbul Basaksehir vs Trabsonzpor - ESPN 5, Disney+

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
fútbol en vivo partidos de hoy LaLiga Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Liga Profesional de Argentina Serie A

