Partidos de hoy, lunes 24 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Mundial Sub 17

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Racing vs River Plate por la Liga Argentina. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Partidos de hoy, LaLiga - España
3:00 p.m. | Espanyol vs Sevilla - DSports, DGO
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
3:00 p.m. | Manchester United vs Everton - Disney+
Partidos de hoy, Serie A - Italia
12:30 p.m. | Torino vs Como - ESPN 2, Disney+
2:45 p.m. | Sassuolo vs Pisa - ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC
11:00 a.m. | Al Duhail vs Al Ittihad - Disney+
1:15 p.m. | Al Ahli vs Sharjah - Disney+
Partidos de hoy, Mundial Sub 17 - FIFA
8:30 a.m. | Austria vs Italia - DSports, DGO
11:00 a.m. | Portugal vs Brasil - DSports, DGO
Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos
10:00 p.m. | San Diego vs Minnesota - Apple TV
Partidos de hoy, Primera División - Argentina
3:00 p.m. | Deportiva Diestra vs Barracas Central - TyC Sports
5:15 p.m. | Racing vs River Plate - ESPN, Disney+
8:00 p.m. | Unión vs Gimnasia - Disney+
Partidos de hoy, Superliga - Turquía
12:00 p.m. | Istanbul Basaksehir vs Trabsonzpor - ESPN 5, Disney+