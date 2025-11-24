Últimas Noticias
Tensión en Real Madrid: Vinicius Junior rechaza renovar contrato por mala relación con Xabi Alonso

Vinicius Junior ha marcado cinco goles en LaLiga 2025.
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La prensa internacional da cuenta del corto circuito entre Xabi Alonso y Vinicius en Real Madrid, lo que hace que el delantero no renueve.

Real Madrid va de más a menos en las últimas semanas. Por ejemplo, el pasado domingo, los merengues empataron a dos con Elche por una nueva jornada de LaLiga.

En el partido en condición de visitante, Vinicius Junior tuvo un discreto desempeño y fue blanco de críticas. Es más, ahora la prensa internacional indica que las negociaciones entre Real Madrid y el delantero brasilero -para renovar contrato- se han paralizado y en ello tiene que ver el director técnico Xabi Alonso.

The Athletic menciona que Vinicius le ha informado al presidente Florentino Pérez que no quiere poner una nueva firma porque su relación con Alonso está dañada, todo después de lo que ocurrió en el Clásico ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu.

Xabi Alonso dirige su primera temporada en el Real Madrid.
No hay buena relación entre Xabi Alonso y Vinicius

El 26 de octubre, 'Vini' fue cambiado por el DT en el cotejo liguero y mostró su molestia a poco de llegar al banco de suplentes. Ni se saludó con el entrenador.

Por ejemplo, en su disculpa vía redes sociales, el atacante no mencionó al DT. Esto causó gran sorpresa en el club, incluido el cuerpo técnico.

Es más, se añade que el salario del internacional con la Selección de Brasil es de actualmente 18 millones de euros. La 'Casa Blanca' le propuso un aumento de 2 millones y el delantero la rechazó de inmediato, incluso mencionando que quiere 30 millones de euros colocándose al nivel, en su momento, de Cristiano Ronaldo.

Este reporte llega después de lo indicado por el diario alemán Bild al inicio de este mes de noviembre. Apuntó que los merengues se plantean la venta del exFlamengo, quien tiene contrato hasta mediados del año 2027.

Lo que le viene a Vinicius y Real Madrid

Por otra parte, y más allá de lo que se diga de su renovación, Vinicius Junior ahora se concentra para lo que será un nuevo partido con la camiseta del Real Madrid.

Este miércoles 26, el elenco que dirige el español Xabi Alonso juega en territorio griego ante el Olympiacos en el marco de la fecha 5 de la fase liga de la Champions League.

Vinicius Junior Real Madrid Xabi Alonso LaLiga

