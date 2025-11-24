Tensión en Real Madrid: Vinicius Junior rechaza renovar contrato por mala relación con Xabi Alonso

Real Madrid va de más a menos en las últimas semanas. Por ejemplo, el pasado domingo, los merengues empataron a dos con Elche por una nueva jornada de LaLiga.
En el partido en condición de visitante, Vinicius Junior tuvo un discreto desempeño y fue blanco de críticas. Es más, ahora la prensa internacional indica que las negociaciones entre Real Madrid y el delantero brasilero -para renovar contrato- se han paralizado y en ello tiene que ver el director técnico Xabi Alonso.
The Athletic menciona que Vinicius le ha informado al presidente Florentino Pérez que no quiere poner una nueva firma porque su relación con Alonso está dañada, todo después de lo que ocurrió en el Clásico ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu.