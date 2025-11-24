Tensión en Real Madrid: Vinicius Junior rechaza renovar contrato por mala relación con Xabi Alonso

Xabi Alonso dirige su primera temporada en el Real Madrid. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Manuel Bruque

No hay buena relación entre Xabi Alonso y Vinicius

El 26 de octubre, 'Vini' fue cambiado por el DT en el cotejo liguero y mostró su molestia a poco de llegar al banco de suplentes. Ni se saludó con el entrenador.

Por ejemplo, en su disculpa vía redes sociales, el atacante no mencionó al DT. Esto causó gran sorpresa en el club, incluido el cuerpo técnico.

Es más, se añade que el salario del internacional con la Selección de Brasil es de actualmente 18 millones de euros. La 'Casa Blanca' le propuso un aumento de 2 millones y el delantero la rechazó de inmediato, incluso mencionando que quiere 30 millones de euros colocándose al nivel, en su momento, de Cristiano Ronaldo.

Este reporte llega después de lo indicado por el diario alemán Bild al inicio de este mes de noviembre. Apuntó que los merengues se plantean la venta del exFlamengo, quien tiene contrato hasta mediados del año 2027.

Lo que le viene a Vinicius y Real Madrid

Por otra parte, y más allá de lo que se diga de su renovación, Vinicius Junior ahora se concentra para lo que será un nuevo partido con la camiseta del Real Madrid.

Este miércoles 26, el elenco que dirige el español Xabi Alonso juega en territorio griego ante el Olympiacos en el marco de la fecha 5 de la fase liga de la Champions League.