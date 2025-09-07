Partidos de hoy, lunes 8 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias y Amistosos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Israel vs Italia por las Eliminatorias UEFA 2026. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, lunes 8 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Eliminatorias - UEFA

1:45 p.m. | Israel vs Italia - ESPN, Disney+

1:45 p.m. | Croacia vs Montenegro - Disney+

1:45 p.m. | Grecia vs Dinamarcar - Disney+

1:45 p.m. | Suiza vs Eslovenia - Disney+

1:45 p.m. | Bielorrusia vs Escocia - Disney+

1:45 p.m. | Gibraltar vs Islas Feroe - Disney+

1:45 p.m. | Kosovo vs Suecia - Disney+

Partidos de hoy, Eliminatorias - CAF

8:00 a.m. | Zambia vs Marruecos - FIFA+

8:00 a.m. | Mozambique vs Botswana - FIFA+

8:00 a.m. | Guinea Ecuatorial vs Túnez - FIFA+

11:00 a.m. | Uganda vs Somalia - FIFA+

11:00 a.m. | Guinea vs Argelia - FIFA+

11:00 a.m. | Malaui vs Libera - FIFA+

11:00 a.m. | Madagascar vs Chad - FIFA+

11:00 a.m. | Guinea Bissau vs Yibuti - FIFA+

2:00 p.m. | Ghana vs Mali - FIFA+

2:00 p.m. | Libia vs Suazilandia - FIFA+

Partidos de hoy, Eliminatorias - Concacaf

7:30 p.m. | El Salvador vs Surinam - Concacaf GO, Concacaf YouTube

8:30 p.m. | Panamá vs Guatemala - Concacaf GO, Concacaf YouTube

Partidos de hoy, Amistoso, FIFA

8:30 a.m. | Indonesia vs Líbano - FIFA+

12:15 p.m. | República checa vs Arabia Saudita - Disney+

