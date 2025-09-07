Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Partidos de hoy, lunes 8 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias y Amistosos

Partidos de hoy, lunes 8 de septiembre del 2025: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, lunes 8 de septiembre del 2025: revisa la programación de la fecha | Fuente: Facebook | Fotógrafo: NazionaleCalcio
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, lunes 8 de septiembre del 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Israel vs Italia por las Eliminatorias UEFA 2026. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, lunes 8 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Partidos de hoy, Eliminatorias - UEFA

1:45 p.m. | Israel vs Italia - ESPN, Disney+
1:45 p.m. | Croacia vs Montenegro - Disney+
1:45 p.m. | Grecia vs Dinamarcar - Disney+
1:45 p.m. | Suiza vs Eslovenia - Disney+
1:45 p.m. | Bielorrusia vs Escocia - Disney+
1:45 p.m. | Gibraltar vs Islas Feroe - Disney+
1:45 p.m. | Kosovo vs Suecia - Disney+

Partidos de hoy, Eliminatorias - CAF

8:00 a.m. | Zambia vs Marruecos - FIFA+
8:00 a.m. | Mozambique vs Botswana - FIFA+
8:00 a.m. | Guinea Ecuatorial vs Túnez - FIFA+
11:00 a.m. | Uganda vs Somalia - FIFA+
11:00 a.m. | Guinea vs Argelia - FIFA+
11:00 a.m. | Malaui vs Libera - FIFA+
11:00 a.m. | Madagascar vs Chad - FIFA+
11:00 a.m. | Guinea Bissau vs Yibuti - FIFA+
2:00 p.m. | Ghana vs Mali - FIFA+
2:00 p.m. | Libia vs Suazilandia - FIFA+

Partidos de hoy, Eliminatorias - Concacaf

7:30 p.m. | El Salvador vs Surinam - Concacaf GO, Concacaf YouTube
8:30 p.m. | Panamá vs Guatemala - Concacaf GO, Concacaf YouTube

Partidos de hoy, Amistoso, FIFA

8:30 a.m. | Indonesia vs Líbano - FIFA+
12:15 p.m. | República checa vs Arabia Saudita - Disney+

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
partidos de hoy Eliminatorias Concacaf Eliminatorias CAF Eliminatorias UEFA

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA