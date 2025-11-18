Partidos de hoy, miércoles 19 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Brasileirao

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Atlético Grau vs. Sporting Cristal por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, miércoles 19 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ
3:00 p.m. Atlético Grau vs. Sporting Cristal – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
Partidos de hoy, Champions League Femenina – UEFA
12:45 p.m. Wolfsburgo vs. Manchester United – Disney+ Premium
12:45 p.m. Juventus vs. O. Lyon – Disney+ Premium, ESPN 2
3:00 p.m. Arsenal vs. Real Madrid – Disney+ Premium, ESPN 2
3:00 p.m. París FC vs. Benfica – Disney+ Premium
3:00 p.m. Valerenga Kvinner vs. St- Polten – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Liga de Colombia
6:30 p.m. Bucaramanga vs. Santa Fe – RCN Nuestra Tele
8:30 p.m. Junior vs. DIM Medellín – RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy, Liga Expansión – MX
9:00 p.m. Atlético Morelia vs. Irapuato – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Serie A – Brasil
5:30 p.m. Palmeiras vs. Vitória – L1 Play, Fanatiz
7:30 p.m. Fluminense vs. CR Flamengo – L1 Play, Fanatiz
7:30 p.m. Gremio vs. Vasco da Gama – L1 Play, Fanatiz, Globo, L1MAX
7:30 p.m. Santos vs. Mirassol – L1 Play, Fanatiz, Picado TV YouTube