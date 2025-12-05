San Martín vs Géminis EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley?

Últimas Noticias
San Martín vs Géminis EN VIVO | Guía de TV
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

San Martín vs Géminis EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley.

San Martín vs Géminis EN VIVO: se enfrentan este sábado 6 de diciembre por la fecha 7 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025. El encuentro se disputará en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao, desde las 7:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Latina (2 y 702 HD, app y página web). También podrás seguir las incidencias por RPP.pe.

Géminis vs San Martín: ¿Cómo llegan a la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025?

Géminis llega al partido con la obligación de ganar. De los seis encuentros que disputó, ganó tres y perdió. Debido a ello, está en el puesto siete con ocho unidades. San Martín, en tanto, se encuentra en el tercer lugar con 15 puntos, producto de cuatro victorias y una derrota.

¿Cuándo y dónde juegan Géminis vs San Martín en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025?

El partido San Martín vs Géminis se disputará el sábado 6 de diciembre en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao. El recinto tiene capacidad para recibir a 2700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Géminis vs San Martín en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025?

  • En Perú, el partido entre San Martín vs Géminis comienza a las 7:00 p.m.
  • En Colombia, el partido San Martín vs Géminis comienza a las 7:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido San Martín vs Géminis comienza a las 7:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido San Martín vs Géminis comienza a las 8:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido San Martín vs Géminis comienza a las 8:00 p.m.
  • En Argentina, el partido San Martín vs Géminis comienza a las 9:00 p.m.
  • En Brasil, el partido San Martín vs Géminis comienza a las 9:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido San Martín vs Géminis comienza a las 9:00 p.m.
  • En Chile, el partido San Martín vs Géminis comienza a las 9:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido San Martín vs Géminis comienza a las 9:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido San Martín vs Géminis comienza a las 6:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido San Martín vs Géminis comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver el Géminis vs San Martín en vivo por TV y streaming?

El partido San Martín vs Géminis se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Géminis vs San Martín: Precios de entradas

Los precios de las entradas para lSan Martín vs Regatas, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

  • General: 20 soles
  • Preferente Norte y Sur: 25 soles
  • Preferente Oriente: 35 soles
  • Preferente Occidente: 45 soles
San Martín Géminis Liga Peruana de Vóley LPV vóley en vivo

