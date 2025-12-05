Premier League: Arsenal necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima

Aston Villa y Arsenal se enfrentan en el estadio Villa Park, con el arbitraje de Peter Bankes. El duelo se jugará el sábado 6 de diciembre desde las 07:30 horas.

El juego entre Aston Villa y Arsenal se disputará el próximo sábado 6 de diciembre por la fecha 15 de la Premier League, a partir de las 07:30 horas en el estadio Villa Park.

Así llegan Aston Villa y Arsenal

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa ganó por 4-3 el juego pasado ante Brighton and Hove. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 11.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Arsenal derrotó 2-0 a Brentford. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 empates. En esos duelos, pudo celebrar 11 goles y le marcaron 4 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y finalizó en un empate 2-2.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 27 puntos (8 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 33 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (10 PG - 3 PE - 1 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Peter Bankes.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 33 14 10 3 1 20 2 Manchester City 28 14 9 1 4 16 3 Aston Villa 27 14 8 3 3 6 4 Chelsea 24 14 7 3 4 10 5 Crystal Palace 23 14 6 5 3 7

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 16: vs West Ham United: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Manchester United: 21 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Chelsea: 27 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Arsenal: 30 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Nottingham Forest: 3 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 16: vs Wolverhampton: 13 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Everton: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Brighton and Hove: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Aston Villa: 30 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Bournemouth: 3 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Horario Aston Villa y Arsenal, según país