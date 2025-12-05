Premier League: Burnley quiere quitarse su racha negativa ante Newcastle United

Todo lo que tienes que saber en la previa de Newcastle United vs Burnley. El duelo, a disputarse en el estadio St. James Park el sábado 6 de diciembre, comenzará a las 10:00 horas y será dirigido por Stuart Attwell.

Newcastle United recibe el próximo sábado 6 de diciembre a Burnley por la fecha 15 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el estadio St. James Park.

Así llegan Newcastle United y Burnley

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio St. James Park.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

En la jornada previa, Newcastle United igualó 2-2 el juego ante Tottenham. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 10 goles y marcó 10 tantos en el rival.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley llega a este encuentro con una derrota ante Crystal Palace por 0 a 1. Necesita salir de su racha negativa porque tiene 4 partidos sin ganar. En estas jornadas previas, ha sumado un total de 11 goles en contra y 3 a favor.

El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y Newcastle United fue el ganador por 1 a 4.

El local está en el décimo segundo puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el décimo noveno lugar en el torneo (3 PG - 1 PE - 10 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Stuart Attwell.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 33 14 10 3 1 20 2 Manchester City 28 14 9 1 4 16 3 Aston Villa 27 14 8 3 3 6 12 Newcastle United 19 14 5 4 5 1 19 Burnley 10 14 3 1 10 -13

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 16: vs Sunderland: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Chelsea: 20 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Manchester United: 26 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Burnley: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Crystal Palace: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 16: vs Fulham: 13 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Bournemouth: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Everton: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Newcastle United: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Brighton and Hove: 3 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Horario Newcastle United y Burnley, según país