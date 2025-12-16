Últimas Noticias
Golazo de chalaca desde fuera del área: el argentino Santiago Montiel gana el Premio Puskas de la FIFA

Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Santiago Montiel, de Independiente de Avellaneda, se quedó con el Premio Puskas en el The Best FIFA.

El argentino Santiago Montiel, gracias a su espectacular chalaca con el Independiente ante el Independiente Rivadavia, fue galardonado con el premio Puskas de los The Best de la FIFA al mejor gol del año.

Santiago, primo de Gonzalo Montiel, jugador de River Plate que marcó el penal definitivo de Argentina ante Francia en la final del Mundial Qatar 2022, anotó el tanto en mayo de este año durante un partido del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol Profesional con una espectacular chalaca desde fuera del área tras rechazar la defensa rival un saque de esquina.

"No lo pensé, simplemente le di", dijo tras su gran anotacón Montiel, que releva en el palmarés del premio a su compatriota Alejandro Garnacho cuando militaba en el Manchester United.

El galardón lleva el nombre del legendario delantero hispano-húngaro Ferenc Puskás y premia los tantos más espectaculares del curso, del 11 de agosto de 2024 al 2 de agosto de 2025.

Todos los ganadores del premio Puskas

2008-09: Cristiano Ronaldo (Manchester United)

  • FC Porto 0-1 Manchester United
  • Cuartos de final de la UEFA Champions League

2009-10: Hamit Altintop (Turquía)

  • Kazajiztán 0-3 Turquía
  • Clasificatorio para la Eurocopa 2012

 2010-11: Neymar Jr. (Santos)

  • Santos 4-5 Flamengo
  • Campeonato Brasileiro

2011-12: Miroslav Stoch (Fenerbahce)

  • Fenerbahce 6-1 Genclerbirligi
  • Turkish Super Lig

2012-13: Zlatan Ibrahimovic (Suecia)

  • Suecia 4-2 Inglaterra
  • Amistoso internacional

2013-14: James Rodríguez (Colombia)

  • Colombia 2-0 Uruguay
  • Octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA

2014-15: Wendell Lira (Goianésia)

  • Atlético Goianiense 1-2 Goianésia
  • Campeonato Goiano

2015-16: Mohd Faiz Subri. (Penang)

  • Penang 4-1 Pahang
  • Malaysia Super League

2016-17: Oliver Giroud (Arsenal)

  • Arsenal 2-0 Crystal Palace
  • Premier League

2017-18: Mohamed Salah (Liverpool)

  • Liverpool 1-1 Everton
  • Premier League

2018-19: Daniel Zsori (Debrecen)

  • Debrecen 2-1 Ferencvaros
  • Campeonato Nacional de Hungría

2019-20: Heung-min Son (Tottenham)

  • Tottenham Hotspur 5-0 Burnley
  • Premier League

2020-21: Erik Lamela (Tottenham)

  • Arsenal 2-1 Tottenham Hotspur
  • Premier League

2021-22: Marcin Oleksy’s (Warta Poznan)

  • Warta Poznan 4-0 Stal Rzeszow 
  • PZU Amp Futbol Ekstraklasa

2022-23: Madruga (Botafogo-SP)

  • Novorizontino 0-1 Botafogo-SP
  • Campeonato Brasileiro Serie B

2023-24: Alejandro Garnacho (Manchester United)

  •  Everton 0-3 Manchester United
  • Premier League
