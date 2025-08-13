¡Reaccionó! PSG anotó ante Tottenham con un zurdazo de Kang In Lee [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

París Saint Germain (PSG) anotó su primer tanto ante Tottenham en la recta final del partido de la Supercopa de Europa 2025. Los 'Spurs' anotaron con Micky van de Ven y el central argentino Cristian Romero. Sin embargo, el trámite varió con la reacción del cuadro francés.

El vigente monarca de la Champions League hizo daño a través de Kang In Lee, que se las ingenió para quedar sin marca, así ejecutó un zurdazo para anotar el 2-1 parcial en el estadio Bluenergy Stadium, en Venezia (Italia).

El futbolista surcoreano empezó la reacción de PSG en el minuto 85 cuando el equipo inglés ya saboreaba el triunfo.

Luego, Goncalo Ramos (90+4) igualó las acciones. En la definición de penales, PSG se quedó con la Supercopa de Europa y obtuvo su quinto título en el año.

Kang In Lee anotó en el PSG vs Tottenham. | Fuente: ESPN

PSG vs Tottenham: alineaciones confirmadas

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Vitinha; Désiré Doué, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia; Ousmane Dembélé.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cuti Romero, Michael Danson, Micky Van de Ven; Rodrigo Betancur, Palhinha; Mohammed Kudus, Ismaili Sarr, Djed Spence; Richarlison.