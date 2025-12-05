¿Qué canales transmiten el sorteo del Mundial 2026 en vivo y directo en Perú y Sudamérica?

Conoce cómo sintonizar el sorteo del Mundial 2026 en vivo en Perú y el resto de Sudamérica. El minuto a minuto lo podrás seguir en RPP.

Este viernes 5 de diciembre se celebra el sorteo del Mundial 2026 en Washington para conocer los grupos de la próxima Copa del Mundo, la cual tendrá su sede en Estados Unidos, México y Canadá y que, además, implementará el nuevo formato de 48 equipos. ¿Qué canales transmiten el evento organizado por FIFA? Conoce todos los detalles.

► Sorteo del Mundial 2026: sigue EN VIVO aquí el evento en Washington rumbo a la Copa del Mundo

¿Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington D. C., a partir de las 12:00 de Perú.

¿Qué canal transmite el sorteo del Mundial 2026 en vivo en Sudamérica?

El sorteo del Mundial 2026 será transmitido en nuestro país a través de la señal de DSports y también podrá ser visto vía streaming a través de America TVGO. El minuto a minuto lo podrás encontrar en RPP.

A continuación, revisa el resto de países que se encargarán de su transmisión en Sudamérica

El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en Perú en vivo vía DSports y AmericaGO

El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en Argentina en vivo vía DSports y Telefe

El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en Colombia en vivo vía DSports, RCN TV, Caracol TV y Win Sports.

El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en Ecuador en vivo vía DSports y Teleamazonas

El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en Uruguay en vivo vía DSports

El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en Paraguay en vivo vía Unicanal y Trece

El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en Bolivia en vivo vía Red Uno y Unitel

El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en Chile en vivo vía DSports y Chilevisión

El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en Venezuela en vivo vía DSports

¿Qué canal transmite el sorteo del Mundial 2026 en vivo en Latinoamérica?

El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en México en vivo vía Canal 5, TUDN y Las Estrellas

El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en Estados Unidos en vivo vía FIFA +

El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en Centroamérica en vivo vía Tigo Sports

¿Qué canal transmite el sorteo del Mundial 2026 en vivo en España?

El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en España en vivo vía La 1, GOL, FIFA +.

Bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Bombo 4

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los cuatro clasificados de las Eliminatorias Europeas y los dos clasificados del Repechaje Internacional.