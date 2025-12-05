¿Qué canales transmiten el sorteo del Mundial 2026 en vivo y directo en Perú y Sudamérica?

Este viernes 5 de diciembre se celebra el sorteo del Mundial 2026 en Washington para conocer los grupos de la próxima Copa del Mundo, la cual tendrá su sede en Estados Unidos, México y Canadá y que, además, implementará el nuevo formato de 48 equipos. ¿Qué canales transmiten el evento organizado por FIFA? Conoce todos los detalles.
¿Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial 2026?
El sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington D. C., a partir de las 12:00 de Perú.
¿Qué canal transmite el sorteo del Mundial 2026 en vivo en Sudamérica?
El sorteo del Mundial 2026 será transmitido en nuestro país a través de la señal de DSports y también podrá ser visto vía streaming a través de America TVGO. El minuto a minuto lo podrás encontrar en RPP.
A continuación, revisa el resto de países que se encargarán de su transmisión en Sudamérica
- El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en Perú en vivo vía DSports y AmericaGO
- El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en Argentina en vivo vía DSports y Telefe
- El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en Colombia en vivo vía DSports, RCN TV, Caracol TV y Win Sports.
- El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en Ecuador en vivo vía DSports y Teleamazonas
- El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en Uruguay en vivo vía DSports
- El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en Paraguay en vivo vía Unicanal y Trece
- El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en Bolivia en vivo vía Red Uno y Unitel
- El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en Chile en vivo vía DSports y Chilevisión
- El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en Venezuela en vivo vía DSports
¿Qué canal transmite el sorteo del Mundial 2026 en vivo en Latinoamérica?
- El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en México en vivo vía Canal 5, TUDN y Las Estrellas
- El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en Estados Unidos en vivo vía FIFA +
- El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en Centroamérica en vivo vía Tigo Sports
¿Qué canal transmite el sorteo del Mundial 2026 en vivo en España?
- El sorteo del Mundial 2026 podrá ser visto en España en vivo vía La 1, GOL, FIFA +.
Bombos del sorteo del Mundial 2026
Bombo 1
Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
Bombo 2
Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
Bombo 3
Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.
Bombo 4
Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los cuatro clasificados de las Eliminatorias Europeas y los dos clasificados del Repechaje Internacional.