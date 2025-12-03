Sorteo Mundial 2026 en vivo: ¿a qué hora inicia, clasificados, formato y dónde ver el torneo intercontinental?

Argentina, vigente campeona mundial, formará parte del bombo 1, en el sorteo de la fase de grupos del Mundial de fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
La Albiceleste se encamina a la búsqueda del bicampeonato con prácticamente el mismo equipo que triunfó en Qatar 2022, al que se han sumado algunas caras nuevas que parecen, en su mayoría, llamadas a ofrecer recambio desde el banquillo.
¿Fecha y dónde será el sorteo del Mundial 2026?
El partido está programado para el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C. (Estados Unidos). El recinto tiene una capacidad para 2,465 espectadores.
Horario del sorteo del Mundial 2026
- En Perú, el sorteo del Mundial comienza a las 12:00 p.m.
- En España, el sorteo del Mundial comienza a las 6:00 p.m.
- En Colombia, el sorteo del Mundial comienza a las 8:00 p.m.
- En Ecuador, el sorteo del Mundial comienza a las 8:00 p.m.
- En Bolivia, el sorteo del Mundial comienza a las 9:00 p.m.
- En Venezuela, el sorteo del Mundial comienza a las 9:00 p.m.
- En Brasil, el sorteo del Mundial comienza a las 10:00 p.m.
- En Argentina, el sorteo del Mundial comienza a las 10:00 p.m.
- En Chile, el sorteo del Mundial comienza a las 10:00 p.m.
- En Uruguay, el sorteo del Mundial comienza a las 10:00 p.m.
- En Paraguay, el sorteo del Mundial comienza a las 10:00 p.m.
Lista de países clasificados al Mundial 2026
- Canadá - Anfitrión
- México - Anfitrión
- Estados Unidos - Anfitrión
- Argentina
- Japón
- Nueva Zelanda
- Irán
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Jordania
- Australia
- Brasil
- Ecuador
- Uruguay
- Paraguay
- Colombia
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde
- Sudáfrica
- Qatar
- Inglaterra
- Arabia Saudita
- Costa de Marfil
- Senegal
- Francia
- Croacia
- Portugal
- Noruega
- Alemania
- Países Bajos
- España
- Bélgica
- Suiza
- Austria
- Escocia
- Panamá
- Curazao
- Haití
Bombos del sorteo del Mundial 2026
Bombo 1
Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.
Bombo 2
Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.
Bombo 3
Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.
Bombo 4
Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontiental 1 y Repechaje Intercontiental 2.
Guía de canales TV para ver el sorteo del Mundial 2026
El sorteo del repechaje al Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO por TV a través de DSports. Vía streaming, el evento será transmitido por DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.