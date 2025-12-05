Lionel Messi no estará en el Sorteo del Mundial 2026: ¿cuál es la razón de su ausencia con Argentina?

Este viernes, 5 de diciembre, es un día muy esperado por los amantes del fútbol. Y es que se llevará cabo el Sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos, una de las sedes del torneo.

Todas las delegaciones de las selecciones clasificadas al Mundial 2026 dirán presente en el sorteo, el cual está agendado en el Kennedy Center, en Washington. Por el lado de Argentina -actual campeón de la Copa del Mundo-, estará, por ejemplo, el entrenador Lionel Scaloni.

Sin embargo, el capitán de la Selección de Argentina, Lionel Messi, no estará en la capital estadounidense para acompañar a su delegación para conocer a sus rivales en la fase de grupos del Sorteo Mundial 2026, ahora con 48 equipos.

📍 Washington DC



Visit https://t.co/zJTWWlvUsi to find out where you can watch the Draw in your territory. pic.twitter.com/XaRSxiUmSy — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 5, 2025

Sucede que, este sábado, el Inter Miami juega la gran final de la MLS 2025 en condición de local frente al Vancouver Whitecaps.

TyC Sports sostiene que 'Leo' está totalmente concentrado con el equipo que dirige Javier Mascherano, por lo que será ausencia en el sorteo de este viernes.

Y es que, en poco más de un día, las 'Garzas' buscarán su primer título en la primera división de Estados Unidos frente al elenco canadiense, liderado por el alemán Thomas Müller, ex Bayern Munich y exseleccionado teutón.

¿A qué hora inicia el sorteo del Mundial 2026 en vivo?



En Perú , el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m.

, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m. En Estados Unidos (Washington) , el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m.

, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m. En Colombia, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m.

En Ecuador, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 12:00 p.m.

En Bolivia, el sorteo del Mundial 2026 comienza a la 1:00 p.m.

En Venezuela, el sorteo del Mundial 2026 comienza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, el sorteo del Mundial 2026 comienza a la 1:00 p.m.

En Argentina, el sorteo del Mundial 2026 comienza a las 2:00 p.m.



En Perú, el sorteo será transmitido en vivo vía TV por D Sports, DGO y América TVGo.

¿Cuáles son los bombos del Sorteo Mundial 2026?

Bombo 1

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Bombo 4

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los cuatro clasificados de las Eliminatorias Europeas y los dos clasificados del Repechaje Internacional.