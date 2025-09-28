Dolor de cabeza en Real Madrid: Dani Carvajal sufre lesión y es baja en el club merengue

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la quincena de este mes de septiembre en la Champions League, el lateral derecho inglés de Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, sufrió una lesión muscular que lo sacará de las canchas por siete semanas aproximadamente. Ahora, por LaLiga, los merengues también sufren.

Sucede que Real Madrid reportó, luego de la derrota 5-2 a manos de Atlético, que Dani Carvajal presenta una dolencia con lo cual el club merengue se queda sin laterales derechos para lo que viene.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de evolución", es lo que indica el club por medio de un comunicado.

Real Madrid sin Dani Carvajal

Según reportan medios españoles, la lesión que presenta el internacional con la Selección de España es una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha.

Así, se estima que esté alejado de los terrenos de juego de cuatro a cinco semanas aproximadamente, por lo que el entrenador Xabi Alonso tendrá que ingeniárselas para cubrir su plaza.

Una de las opciones, al no contar tampoco con Lucas Vázquez (se fue el Bayer Leverkusen), es que el uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, baje al puesto de lateral derecho. Ya lo hizo durante la última etapa de Carlo Ancelotti como DT del club merengue.

Hay que tener en cuenta que el próximo duelo del equipo español es este martes 30 de septiembre. Será ante el Kairat Almaty por la segunda fecha de la fase liga de la Champions League.

El presente de Real Madrid

Por otra parte, Real Madrid perdió la punta de LaLiga EA Sports a manos del Barcelona. Todo por la victoria 2-1 de los culés frente a la Real Sociedad.

De esta manera, la tabla de la liga española de primera división tiene al cuadro de Hansi Flick en la cima con 19 puntos, una unidad por encima del conjunto merengue.