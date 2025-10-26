Ni se miró con Xabi Alonso: Vinicius Junior tuvo tremenda molestia por ser cambiado en el Clásico [VIDEO]

Victoria merengue. Real Madrid le ganó 2-1 a Barcelona, con Vinicius Junior en cancha, en el Santiago Bernabéu y con ello estira su ventaja como líder de LaLiga EA Sports 2025-26.

Vinicius Junior fue titular en el Real Madrid y celebró el triunfo del Real Madrid, aunque se llevó las miradas no precisamente por su desempeño en el campo. Resulta que fue cambiado en el segundo tiempo y en su sustitución tuvo una gran molestia sobre el entrenador Xabi Alonso.

A los 72 minutos ingresó Rodrygo Goes por Vinicius. Al darse cuenta que iba a salir del terreno de juego, 'Vini' se molestó al no poder creer que iba a abandonar la oncena del Madrid frente al Barcelona.

Esta fue la gran molestia del brasilero Vinicius Junior. | Fuente: ESPN

Vinicius y lo que pasó en el Clásico

Incluso, el delantero brasilero no cambió miradas con el su entrenador, dijo de todo y fue directo al vestuario de su conjunto.

Luego de unos minutos, el también exjugador del Flamengo volvió al banco de suplentes y observó el desenlace de un nuevo Clásico. Fue triunfo local.

Hay que tener en cuenta que con la victoria, Real Madrid llegó a los 27 puntos y se mantiene en la cima de LaLiga. El Barcelona queda con cinco puntos por debajo de su archirrival de toda la vida.

El Madrid tuvo una oncena titular conformada por Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinicius Junior y Kylian Mbappé.

En tanto, la visita salió con Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín Torres; Marcus Rashford, Lamine Yamal y Ferran Torres.