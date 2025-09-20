En racha y 'pichichi': Kylian Mbappé anotó golazo con Real Madrid tras asistencia de Vinicius [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se aferra a la cima. Con un juego solvente, Real Madrid derrotó 2-0 a Espanyol en el Santiago Bernabéu por la quinta jornada de LaLiga de España temporada 2025-26. Éder Militao y Kylian Mbappé marcaron la diferencia en el marcador.

El zaguero brasileño se lució con un golazo desde fuera del área. El 'misil' fue directo al arco del cuadro visitante, ya que el arquero Marko Dmitrović no pudo neutralizar el disparo a los 22 minutos.

Luego, Mbappé se encargó de aumentar la cuenta a favor de Real Madrid. A los 47 minutos, Vinicius Junior asistió al delantero francés que sorprendió con un excelente remate.

Mbappé llegó a cinco goles en cinco partidos de la LaLiga de España y se sitúa como el 'pichichi'. Anotó cuatro tantos de pie y uno de penal.

El francés ya suma siete tantos en seis juegos disputados entre todas las competiciones.

Kylian Mbappé en el duelo de LaLiga de España. | Fuente: Dsports

Real Madrid vs Espanyol: así formaron en el partido

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal ©, Eder Militao, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde; Franco Mastantuono, Vinícius Jr, Kylian Mbappé y Gonzalo García. DT: Xabi Alonso.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, F. Calero, Cabrera, Romero; Edu Expósito, Urko, Pol Lozano; Dolan, J. Puado y Roberto Fernández. DT: Manolo Gonzalez.