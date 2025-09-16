Últimas Noticias
El salvador: el doblete de Kylian Mbappé en el duelo de Real Madrid ante Marsella en debut de Champions League

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé.
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé. | Fuente: EFE
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Kylian Mbappé anotó su gol 50 con el Real Madrid en el duelo ante Marsella por la Champions League.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid recibió a Marsella por la fecha 1 de la fase liga de la Champions League 2025-26. En este duelo, el cuadro merengue se exigió al máximo para sacar un buen resultado de la mano del delantero francés Kylian Mbappé.

Timothy Weah abrió el marcador a los 22 minutos y silenció al Santiago Bernabéu. Sin embargo, el máximo ganador de la Champions no esperó mucho para igualar la contienda.

Rodrygo pisó el área y tras una acción fue derribado, por lo cual el árbitro bosnio Irfan Peljto sanció el penal, que Mbappé cambió por gol con un remate de derecha a los 28 minutos.

En la complementaria, Real Madrid buscó la victoria, aunque primero sufrió la expulsión de Dani Carvajal que agredió al arquero rival. 

Pese a jugar con 10 hombres, el equipo dirigido por Xabi Alonso alcanzó la victoria con un nuevo tanto de penal de Mbappé (81'), que completó su doblete y sumó su gol 50 con la camiseta merengue.

Así fue el gol de Kylian Mbappé en Champions
Así fue el gol de Kylian Mbappé en Champions. | Fuente: ESPN

Real Madrid vs Marsella: alineaciones confirmadas

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouaméni, Arda Guler; Franco Mastantuono, Rodrygo y Kylian Mbappé.

Marsella: Gerónimo Rulli; Facundo Medina, Leonardi Balerdi, Pavard, Emerson; Greenwood, Kondogbia, Højbjerg, Weah, Matt O'Reyli; Pierre Emerick Aubameyang.

