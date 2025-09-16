El salvador: el doblete de Kylian Mbappé en el duelo de Real Madrid ante Marsella en debut de Champions League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid recibió a Marsella por la fecha 1 de la fase liga de la Champions League 2025-26. En este duelo, el cuadro merengue se exigió al máximo para sacar un buen resultado de la mano del delantero francés Kylian Mbappé.

Timothy Weah abrió el marcador a los 22 minutos y silenció al Santiago Bernabéu. Sin embargo, el máximo ganador de la Champions no esperó mucho para igualar la contienda.

Rodrygo pisó el área y tras una acción fue derribado, por lo cual el árbitro bosnio Irfan Peljto sanció el penal, que Mbappé cambió por gol con un remate de derecha a los 28 minutos.

En la complementaria, Real Madrid buscó la victoria, aunque primero sufrió la expulsión de Dani Carvajal que agredió al arquero rival.

Pese a jugar con 10 hombres, el equipo dirigido por Xabi Alonso alcanzó la victoria con un nuevo tanto de penal de Mbappé (81'), que completó su doblete y sumó su gol 50 con la camiseta merengue.

Así fue el gol de Kylian Mbappé en Champions. | Fuente: ESPN

Real Madrid vs Marsella: alineaciones confirmadas

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouaméni, Arda Guler; Franco Mastantuono, Rodrygo y Kylian Mbappé.

Marsella: Gerónimo Rulli; Facundo Medina, Leonardi Balerdi, Pavard, Emerson; Greenwood, Kondogbia, Højbjerg, Weah, Matt O'Reyli; Pierre Emerick Aubameyang.