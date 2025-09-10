Últimas Noticias
Fundación de Kylian Mbappé visitó escuela de fútbol de Sinkumunchis en Cusco

Sinkumunchis, ONG peruana, recibió visita de la fundación de Mbappé.
Sinkumunchis, ONG peruana, recibió visita de la fundación de Mbappé. | Fuente: Sinkumuchis | Fotógrafo: Alvaro Balcazar
Andrea Closa

por Andrea Closa

·

Sinkumunchis es una ONG peruana que trabaja en comunidades andinas. Semanas atrás, recibió la visita de la Fundación Inspired by KM. Te contamos los detalles.

Hace algunas semanas, Cusco recibió la visita de la Fundación de Kylian Mbappé. Cerca de 20 personas, entre coordinadores y voluntarios, llegaron hasta una escuela de fútbol de Sinkumunchis en Chahuaytire, a 45 minutos de Pisac, con la intención de apoyar y aprender de su cultura. 

Sinkumunchis es una ONG peruana que fomenta el deporte en distintas comunidades andinas de Cusco y Andahuaylas. El Valle Sagrado fue la localidad elegida por Inspired by KM. Maria Fe Giha, una de las representantes de la fundación del futbolista francés, realizó el contacto y la visita se pactó para el 14 de agosto. 

La intención fue realizar una inmersión cultural, por lo que se llevaron a cabo distintas actividades. La jornada arrancó con demostraciones prácticas de la cosecha manual de habas. Luego, se llevó a cabo la instalación de mangueras subterráneas y aspersores para la mejora de la cancha. Asimismo, se construyeron tachos de basura de madera y un baúl grande, del mismo material, para almacenamiento de materiales deportivos. 

Tras el almuerzo tradicional (papas huatia, queso fresco y sopa caliente), los voluntarios participaron en actividades recreativas y deportivas diseñadas por las categorías sub 8, sub 13 y sub 18, que incluyeron juegos, trabajos en parejas, retos físicos y partidos de fútbol mixto.

Fundación Inspired by KM visitó Pisac.
Fundación Inspired by KM visitó Pisac. | Fuente: Sinkumunchis | Fotógrafo: Alvaro Balcazar

El compromiso de la fundación con Sinku

Si bien la visita fue enriquecedora a nivel cultural, y dejó nueva infraestructura para la escuela de Sinkumunchis en Chahuaytire, el compromiso va más allá. 

El plan es que, con mayor anticipación, se programe un nuevo viaje más largo, con mayor trabajo e inmersión cultural en distintas comunidades. En ese sentido, existe un compromiso de alianza a largo plazo.

Fundación Inspired by KM visitó Pisac.
Fundación Inspired by KM visitó Pisac. | Fuente: Sinkumunchis | Fotógrafo: Alvaro Balcazar

¿Cómo nació Sinkumunchis?

Gonzalo García y su primo, Diego, se instalaron en Cusco en el año 2021 para iniciar un proyecto que use el fútbol como herramienta social a favor de niños y niñas de los antes peruanos. Juntos fundaron Sinkumunchis, una ONG que imparte clases de fútbol en quechua en 10 comunidades de la ciudad imperial y Andahuaylas.

Si bien empezaron solos, ahora tienen un equipo de entrenadores y coordinadores que, con material deportivo, fomentan el deporte de dos a tres veces por semana, de manera permanente, gratuita y en distintas comunidades, desde la categoría sub-6 hasta la sub-18, con un calendario alineado al Minedu. Además del entrenamiento como tal, el programa cuenta con áreas de competencia e interdisciplinaria. 

Además, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, recibieron dos prestigiosos premios de la UEFA y la FIFA para financiar sus programas deportivos. La UEFA otorga un monto de 20 075 euros para el programa en una comunidad de Andahuaylas, mientras que la FIFA da una subvención de 50 000 dólares para financiar, durante dos años, una escuela de Cusco. Hasta el momento, son más de 2 000 niños, niñas y adolescentes beneficiados por Sinkumunchis.

Fundación Inspired by KM visitó Pisac.
Fundación Inspired by KM visitó Pisac. | Fuente: Sinkumunchis | Fotógrafo: Alvaro Balcazar

