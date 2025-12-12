Adiós al 'Bombillo': Christian Cueva se despidió de Emelec y apuntó que el club lidió con "enormes dificultades"

Christian Cueva tendrá nuevo equipo para el 2026. Luego de que rescindiera contrato con Emelec, el volante ofensivo peruano firmó por Juan Pablo II para volver a jugar la Liga1 Te Apuesto.

Fue una temporada la que Christian Cueva la pasó en Emelec y, si bien empezó con gol y asistencias, su nivel bajó. Más allá de ello, el jugador nacional agradeció la oportunidad que le dio uno de los clubes más grandes de la liga ecuatoriana de primera división.

"Quiero agradecer profundamente al Club Emelec la generosa acogida y el trato brindado a lo largo del tiempo compartimos", fue lo que indicó Cueva a modo de historia en su cuenta de Instagram en un primer momento.

Así fue la despedida de Christian Cueva en Emelec.Fuente: @cueva10oficial

Cueva no va más en Emelec

Luego, el internacional con la Selección Peruana le dio un afectuoso saludo al mandamás de su ahora exequipo.

"Quiero reconocer, en particular, la calidad humana y capacidad de gestión de su presidente Jorge Guzmán Mancilla, que a pesar de lidiar con enormes dificultades, estoy seguro logrará sacar al club adelante", agregó 'Aladino'.

Por último, pero no menos importante, Christian Cueva espera que Emelec vuelva a coronarse como campeón de la Liga Pro de Ecuador en el corto plazo.

"Le deseo a los dirigentes, jugadores e hinchas que los momentos difíciles pasen y que los éxitos que un club de la importancia y dimensión de Emelec merece vuelvan pronto para la gloria del más grande de Ecuador. ¡Vamos, Bombillo!", añadió.

Christian Cueva y su llegada a Juan Pablo II

Christian Cueva, al confirmarse su arribo a Juan Pablo II, se puso claras metas en lo que será una nueva aventura en el fútbol peruano.

"Tengo el pensamiento de pelear un título y sé que el club tiene pocos años, pero que las cabezas lo llevan de manera ordenada. Nosotros como jugadores, tenemos que darlo todo. Llego aquí para competir a nivel profesional. A nivel grupal, conseguir un título nacional y una Copa Libertadores, torneos internacionales", dijo.