Se acabó la sequía para Rodrygo: marcó el 1-0 del Real Madrid ante Manchester City [VIDEO]

Un partidazo. Real Madrid jugó en el Estadio Santiago Bernabéu ante Manchester City en un partido correspondiente a la fecha 6 de la fase liga de la Champions League.

No fue titular Kylian Mbappé en Real Madrid debido a un lesión y Rodrygo Goes ocupó su lugar. Así, el delantero brasilero aprovechó la chance que le dio el técnico Xabi Alonso porque se encargó de anotar el 1-0 parcial 1-0 de la 'Casa Blanca' frente al Manchester City en condición de local.

El tanto de Rodrygo vino a los 28 minutos por medio de un pase de Jude Bellingham. Se dio un ataque rápido de parte de los merengues y es así que el atacante del Madrid pisó el área 'ciudadana'.

Así fue el gol de Rodrygo ante Manchester City. | Fuente: ESPN

Rodrygo volvió a anotar en Real Madrid

El exjugador del Santos de Brasil no la pensó dos veces y con un buen tiro de derecha adelantó a los merengues en España. Es su primer gol después de 32 partidos.

No obstante, a poco del final de la primera parte, Nico O'Reilly y Erling Haaland remontaron para los de Pep Guardiola en territorio español por la Champions.

Para este encuentro, Real Madrid tuvo una oncena titular conformada por Thibaut Courtois; Federico Valverde ©, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo Goes, Vinicius Jr. y Gonzalo García.

De otro lado, el club inglés tuvo a Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly; Nico González, Bernardo Silva ©, Phil Foden; Rayan Cherki, Jéremy Doku y Erling Haaland.