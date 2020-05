Thibaut Courtois fichó por el Real Madrid en la temporada 2018-19 | Fuente: EFE

En España se desea completar con la temporada de La Liga 2019-20 y aunque todavía exista alguna posibilidad para que esta se declare concluida, para el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, no se debería de declarar campeón al Barcelona, líder de la actual clasificación.

"Si detienen la competición mañana y el Barza es campeón, no me parecería completamente correcto. En Barcelona les parecería lógico, pero yo no lo creo. Al final, jugaron contra nosotros y perdieron", declaró el portero en una entrevista con ‘Sporza’.

La Liga se detuvo tras la jornada 27, donde el Barcelona es primero con 58 puntos y detrás va el Real Madrid con 56 unidades. Pese a ello, para Courtois los merengues están demostrando ser “mejor equipo”. En la vigente campaña, los de Zinedine Zidane se impusieron a los de Quique Setién por 2-0, tras haber empatado 0-0 en la primera vuelta.

"Creo que debes de ser campeón basándote en todos los partidos. No puedes parar 11 partidos antes de que acabe la temporada. O lo terminamos todo o no lo terminamos, pero sin declarar campeón", dijo el guardameta.

"En Inglaterra todavía podría comprender que declaren campeón al Liverpool, porque tienen una ventaja de 25 puntos. ¿Pero qué haces con los ascensos y con los descensos? ¿Y con el dinero de la televisión? Todo tiene un papel importante ahora. Es difícil", añadió.