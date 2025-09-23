Últimas Noticias
Llegó el primero: debut goleador de Franco Mastantuono en el Real Madrid [VIDEO]

El argentino del Real Madrid Franco Mastantuono celebra su gol, segundo del equipo ante el Levante.
El argentino del Real Madrid Franco Mastantuono celebra su gol, segundo del equipo ante el Levante. | Fuente: EFE
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Franco Mastantuono anotó el segundo gol de Real Madrid ante Levante por LaLiga de España.

Día histórico para el atacante argentino Franco Mastantuono, que anotó su primer gol con la camiseta de Real Madrid en el enfrentamiento ante Levante por la sexta jornada de LaLiga de España.

Vinicius Junior abrió el marcador con un golazo, pero el crack brasileño volvió a destacar con una asistencia perfecta para Mastantuono, que por la banda derecha controló el balón y con un remate al ángulo puso el 2-0 del partido.

Luego de su estreno goleador, los jugadores de Real Madrid se acercaron para felicitar al futbolista de 18 años.

El exjugador de River Plate suma su cuarta titularidad en LaLiga y conforma la línea ofensiva de Real Madrid con 'Vini' y Kylian Mbappé.

Así fue el gol de Franco Mastantuono
Así fue el gol de Franco Mastantuono. | Fuente: ESPN

Real Madrid vs Levante: así arrancaron en duelo

Real Madrid: Thibaut Courtois; Fran García, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Dani Ceballos; Franco Mastantuono, Arda Guler, Vinicius Junior; Kylian Mbappé.

Levante: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Adrián de la Fuente, Diego Pampín; Carlos Álvarez, Unai Vencedor, Oriol Rey, Jon Ander Olasagasti; Etta Eyong y Iván Romero.

