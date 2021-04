Jesús Gil Manzano será el encargado de arbitrar el Real Madrid vs. Barcelona. | Fuente: EFE

El Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP) del fútbol español ha cambiado por lesión muscular la designación del árbitro Antonio Mateu Lahoz, colegiado designado inicialmente para dirigir el encuentro entre Real Madrid vs. Barcelona de la jornada 30 de LaLiga Santander, sustituyéndolo por Jesús Gil Manzano.

De esta manera, Jesús Gil Manzano, del Comité Extremeño, será pues el encargado de dirigir el Clásico del Real Madrid contra Barcelona este sábado a las 2:00 p.m. hora peruana en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Mateu Lahoz, del Comité Valenciano, sufrió una lesión muscular en uno de sus entrenamientos de esta semana previo al duelo entre Real Madrid y su par del Barcelona. El también experimentado juez Jesús Gil Manzano entra en su reemplazo.

Jesús Gil Manzano tiene pasado en dirigir el Clásico español. | Fuente: AFP

En lo que corresponde al plantel merengue, Eden Hazard sigue fuera de la convocatoria, pese a estar recuperado de su última lesión muscular. Zinedine Zidane no le incluyó como novedad en una lista que cuenta con las bajas por lesión de Sergio Ramos y Dani Carvajal, más la de Raphael Varane por coronavirus.



'Zizou' convocó a los mismos jugadores que se enfrentaron al Liverpool en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, reduciendo la lista a 19 por el contagio de Raphael Varane y la ausencia del canterano Sergio Arribas.



El regreso de Hazard, que en la presente temporada solo ha participado en 14 encuentros y causa baja desde el 13 de marzo, tendrá que esperar ya que el DT del Real Madrid no le convocará hasta que el jugador no le transmita que tiene buenas sensaciones para jugar. (EFE)

