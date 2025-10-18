Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

LaLiga EA Sports: Real Madrid quiere mantenerse en la punta del campeonato

Real Madrid quiere mantenerse en la punta del campeonato
Real Madrid quiere mantenerse en la punta del campeonato
Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre Getafe y Real Madrid. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Getafe ejercerá mañana la localía ante Real Madrid, desde las 14:00 horas y en el marco de la fecha 9 de la Liga.

Así llegan Getafe y Real Madrid

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Osasuna por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 5 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid llega con ventaja tras derrotar a Villarreal con un marcador 3 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 13 goles y le han convertido 8.

El historial del torneo favorece al conjunto visitante. En los últimos 5 enfrentamientos entre sí, siempre se quedó con el triunfo. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 23 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Real Madrid quien ganó 0 a 1.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 11 puntos (3 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (7 PG - 1 PP).

A Real Madrid le tocará ser local en la próxima fecha, cuando enfrente a Barcelona por el Clásico. El esperado duelo se jugará el 26 de octubre, desde las 12:15 (hora Argentina), en el estadio Santiago Bernabéu.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid21870110
2Barcelona19861113
3Villarreal1685126
4Betis1584315
11Getafe118323-2

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 10: vs Athletic Bilbao: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Girona: 31 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Mallorca: 9 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 10: vs Barcelona: 26 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Valencia: 1 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Rayo Vallecano: 9 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Horario Getafe y Real Madrid, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Getafe Real Madrid LaLiga

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA