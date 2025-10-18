El 'Bambino' sigue en racha: Gianluca Lapadula marcó para el Spezia ante Cesena en la Serie B [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el fútbol, se busca darle confianza y continuidad al ‘9’ para que los goles sean cuestión de tiempo. De esto ha gozado en las últimas semanas Gianluca Lapadula, quien respondió nuevamente a esa apuesta convirtiendo para el Spezia.

Este sábado, por la octava fecha de la Serie B de Italia, Gianluca Lapadula apareció una vez más en el equipo titular en el choque en casa frente al Cesena. Por tercer partido consecutivo el peruano fue elegido por el técnico Luca D’Angelo para iniciar las acciones y el gol no tardó en llegar desde sus pies.

Gianluca Lapadula, el goleador del Spezia

Sobre los 4’, Giuseppe Aurelio realizó un centro desde el costado izquierdo y cumpliendo la función de delantero neto, Lapadula se lanzó en el área chica para sorprender al guardameta rival y colocar el 1-0 de la contienda.

Es el tercer gol en la temporada de Gianluca Lapadula, que registra dos en la Serie B y uno en la Coppa Italia, cifras que lo consolidan como el máximo anotador de su escuadra.

En su sexto partido del curso, Lapadula ya se ha ganado la titularidad y ha dado un paso adelante en la plantilla del Spezia, tomando en cuenta que su nombre estuvo en la lista de transferibles en el mercado e incluso en el arranque de la campaña no fue tomado en cuenta.

El delantero de 35 años buscó su oportunidad y D’Angelo apostó por él frente a las carencias de ataque de su conjunto, con el que busca revertir el mal inicio que los mantiene en la parte baja de la Serie B.

¿Volverá Gianluca Lapadula a la Selección Peruana?

Gianluca Lapadula, pese a la situación del Spezia, atraviesa otra vez por un buen momento personal, erigiéndose como uno de los futbolistas destacados.

Así, surge la incógnita sobre el futuro de Lapadula con la Selección Peruana. No fue citado para las últimas jornadas de Eliminatorias al no tener actividad y para la convocatoria de octubre, con Manuel Barreto como director técnico interino, tampoco se le consideró.

De ese periodo al presente la realidad es distinta para el atacante. En noviembre, Perú viajará a Rusia para enfrentar al representativo local y a Chile. Lapadula espera tener la chance de ser llamado otra vez por la Bicolor.