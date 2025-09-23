Últimas Noticias
¡Definición top! Con un remate de '3 dedos', Vinicius Junior anotó un golazo en Real Madrid vs Levante [VIDEO]

El delantero del Real Madrid Vinicius Junior, durante el partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports.
El delantero del Real Madrid Vinicius Junior, durante el partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports. | Fuente: EFE
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Vinicius Junior abrió el marcador para el Real Madrid en el partido por la fecha 6 de LaLiga de España.

Real Madrid pisó fuerte en el Estadio Ciutat de Valencia. Este martes, el equipo merengue anotó dos goles ante Levante antes del cierre del primer tiempo del partido válido por la fecha 6 de LaLiga de España.

El dominio del equipo dirigido por Xabi Alonso dio sus frutos en el minuto 28 después de una gran jugada individual del atacante brasileño Vinicius Junior, cuyo futuro se habla mucho en España.

La obra maestra de 'Vini' llegó con un soberbio remate de '3 dedos' con la pierna derecha. La curva fue impresionante y dejó sin reacción al arquero australiano Mathew Ryan.

La celebración de Vinicius Junior
La celebración de Vinicius Junior. | Fuente: ESPN

Real Madrid vs Levante: así arrancaron en duelo

Real Madrid: Thibaut Courtois; Fran García, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Dani Ceballos; Franco Mastantuono, Arda Guler, Vinicius Junior; Kylian Mbappé.

Levante: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Adrián de la Fuente, Diego Pampín; Carlos Álvarez, Unai Vencedor, Oriol Rey, Jon Ander Olasagasti; Etta Eyong y Iván Romero.

