¡Definición top! Con un remate de '3 dedos', Vinicius Junior anotó un golazo en Real Madrid vs Levante [VIDEO]

Real Madrid pisó fuerte en el Estadio Ciutat de Valencia. Este martes, el equipo merengue anotó dos goles ante Levante antes del cierre del primer tiempo del partido válido por la fecha 6 de LaLiga de España.

El dominio del equipo dirigido por Xabi Alonso dio sus frutos en el minuto 28 después de una gran jugada individual del atacante brasileño Vinicius Junior, cuyo futuro se habla mucho en España.

La obra maestra de 'Vini' llegó con un soberbio remate de '3 dedos' con la pierna derecha. La curva fue impresionante y dejó sin reacción al arquero australiano Mathew Ryan.

La celebración de Vinicius Junior. | Fuente: ESPN

Real Madrid vs Levante: así arrancaron en duelo

Real Madrid: Thibaut Courtois; Fran García, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Dani Ceballos; Franco Mastantuono, Arda Guler, Vinicius Junior; Kylian Mbappé.

Levante: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Adrián de la Fuente, Diego Pampín; Carlos Álvarez, Unai Vencedor, Oriol Rey, Jon Ander Olasagasti; Etta Eyong y Iván Romero.

OBRA MAESTRA EL GOL DE VINICIUS pic.twitter.com/Tc5tJF5JX5 — Arielipillo (@arielipillo) September 23, 2025