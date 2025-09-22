Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Sevilla y Villarreal se miden por la fecha 6

Sevilla y Villarreal se miden por la fecha 6
Sevilla y Villarreal se miden por la fecha 6
Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre Sevilla y Villarreal. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Sevilla ejercerá mañana la localía ante Villarreal, desde las 14:30 horas y en el marco de la fecha 6 de la Liga.

Así llegan Sevilla y Villarreal

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla logró un triunfo por 2-1 ante Alavés. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 8 goles en contra frente a 9 a favor.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal llega con ventaja tras derrotar a Osasuna con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 10 goles y le han convertido 4.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Villarreal quien ganó 4 a 2.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 7 puntos (2 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1555008
2Barcelona13541013
3Villarreal1053116
4Espanyol1053111
9Sevilla752121

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 7: vs Rayo Vallecano: 28 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Barcelona: 5 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Mallorca: 18 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 7: vs Athletic Bilbao: 27 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Real Madrid: 4 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Betis: 18 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Sevilla y Villarreal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

