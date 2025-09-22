LaLiga EA Sports: Sevilla y Villarreal se miden por la fecha 6

Palpitamos la previa del choque entre Sevilla y Villarreal. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Sevilla ejercerá mañana la localía ante Villarreal, desde las 14:30 horas y en el marco de la fecha 6 de la Liga.

Así llegan Sevilla y Villarreal

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla logró un triunfo por 2-1 ante Alavés. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 8 goles en contra frente a 9 a favor.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal llega con ventaja tras derrotar a Osasuna con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 10 goles y le han convertido 4.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Villarreal quien ganó 4 a 2.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 7 puntos (2 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 15 5 5 0 0 8 2 Barcelona 13 5 4 1 0 13 3 Villarreal 10 5 3 1 1 6 4 Espanyol 10 5 3 1 1 1 9 Sevilla 7 5 2 1 2 1

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga

Fecha 7: vs Rayo Vallecano: 28 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Barcelona: 5 de octubre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Mallorca: 18 de octubre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga

Fecha 7: vs Athletic Bilbao: 27 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Real Madrid: 4 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Betis: 18 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

