Kimberly García en el Mundial de Atletismo 2025: ¿cuándo compite y dónde ver EN VIVO los 35 km marcha?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kimberly García EN VIVO: compite este viernes 12 de septiembre en la final de marcha atlética femenina 35 kilómetros en Tokio (Japón). En la pista también estarán Mary Luz Andía y Brigitte Coaquira representando al Perú en el Mundial de Atletismo 2025. El evento comenzará a las 5:30 p.m. (hora peruana). Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Kimberly García vuelve por quinta vez al Campeonato Mundial, un escenario en el que se convirtió en figura estelar del atletismo al ganar dos medallas de oro de marcha atlética en una misma edición, en 2022.

Después de tres años, la peruana buscará su cuarta presea mundial, aunque tendrá rivales de consideración en la distancia de 35 kilómetros, como la española María Pérez, la gran candidata.

Otra contendiente con sólidas credenciales de oro será la italiana Antonella Palmisano, medallista olímpica en 2021.

Mary Luz Andía otra vez se presenta en un Mundial, buscando seguir en ascenso en sus registros personales, mientras que por primera ocasión se hará presente la arequipeña Brigitte Coaquira.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cuándo y a qué hora es la prueba de marcha 35km en el Mundial de Atletismo 2025?

La final de 35 km de marcha atlética femenina se realizará el viernes 12 de septiembre en los alrededores del Estadio Nacional de Japón, en Tokio. La prueba se llevará a cabo desde las 5:30 p.m. (horario peruano).

¿Quiénes son las peruanas en la prueba de marcha 35km en el Mundial de Atletismo 2025?

Kimberly García --> #5 ranking World Athletics

Mary Luz Andía --> #17 ranking World Athletics

Brigitte Coaquira --> #47 ranking World Athletics

¿Dónde ver la prueba de marcha 35km EN VIVO en el Mundial de Atletismo 2025?

El Campeonato Mundial de Atletismo podrá seguirse EN DIRECTO en la web de World Athletics. En Brasil, el evento se verá por SporTV y Globo Play, en Estados Unidos por Peacock y CNBC, mientras que en España va mediante Eurosport, Teledeporte y RTVE Play. Todos los detalles de la participación peruana los tendrás en RPP.pe.

¿Cómo le ha ido a Kimberly García en los Mundiales de Atletismo?

Perú cuenta con tres medallas en la historia del Mundial de Atletismo, todas conseguidas por Kimberly García. En Eugene 2022, la huancaína se convirtió en gran protagonista al ganar el oro de los 35 km y 20 km de marcha atlética. Para el año siguiente, en Budapest, se colgó la plata en 35 km de marcha.

En Beijing 2015 no pudo completar la competencia, en Londres 2017 terminó en séptimo lugar y no acudió a Doha 2019 por lesión.