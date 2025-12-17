Real Madrid presenta una baja de última hora para partido ante Talavera por la Copa del Rey

No vale pestañear. Este miércoles a las 3:00 p.m. hora peruana, Real Madrid visita al modesto Talavera -de la tercera división española- en lo que será un partido por la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025-26.

De cara a este cotejo, Real Madrid tiene las ausencias de jugadores como Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold y Éder Militao, entre otros, por lesión. Ahora, los merengues han sufrido una baja de última hora para lo que será el cotejo ante Talavera en el Estadio Municipal El Prado (Toledo).

Resulta que por medio de su página web y redes sociales oficiales, Real Madrid reportó la baja del defensa central español Raúl Asencio a causa de una lesión.

ℹ️ @RaulAsencio_17, baja de última hora en la convocatoria. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 17, 2025

"Raúl Asencio causa baja en la convocatoria para el encuentro de hoy frente al Talavera, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, debido a un proceso febril", indicó el club.

De esta manera, el cuadro de Xabi Alonso contará con un defensa menos. No tendrá reemplazo ya que el equipo jugará fuera de la capital española.

Por otra parte, Talavera accedió a esta instancia tras derrotar al Málaga en la ronda 2 de la Copa del Rey. Por su lado, el Madrid llega al duelo luego de vencer 1-2 al Deportivo Alavés en LaLiga.

Talavera de la Reina vs. Real Madrid: alineaciones posibles

Talavera: González; Gallardo, López, Sergi Molina, Cuenca, Montero, Pitu, Capo, Arroyo, Luis Sánchez, Di Renzo.

Real Madrid: Andriy Lunin; David Jiménez, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Franco Mastantuono, Gonzalo García, Rodrygo Goes y Endrick.