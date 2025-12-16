Kylian Mbappé le gana juicio al PSG: club francés deberá pagar 61 millones de euros por salarios atrasados y otras primas

El Tribunal Laboral de París condenó al PSG a pagar 61 millones de euros a Kylian Mbappé por atrasos salariales y otras primas reclamadas por el jugador francés. Pero eso no es todo.

El tribunal también impuso la ejecución provisional de la sentencia, por lo que el cuadro francés tendrá que pagar —incluso— en el previsible caso de que la recurra.

Además, el club vio como los jueces desestimaban todas sus peticiones, las cuales ascendían a 450 millones de euros. PSG consideraba "desleal" el comportamiento de Mbappé, puesto que tenía la intención de abandonar el equipo tras la temporada 2023/2024, pero no lo comunicó.



Defensa de Mbappé satisfecha por la decisión

Conocida la sentencia, los abogados de Mbappé se mostraron satisfechos, a pesar de que les otorgaron menos dinero de que reclamaban.



"Llevamos 18 meses reclamando el pago de los salarios que le debían y es lo que hemos obtenido", dijo a la salida del tribunal la abogada del futbolista, Delphine Verheyden.



Frédérique Cassereau, también letrada del jugador, aseguró que sería "elegante" por parte del club no recurrir la sentencia, que consideró "histórica", porque afianza los derechos de los jugadores frente a los clubes.



¿Por qué Mbappé demandó a PSG?

El litigio entre Kylian Mbappé y PSG comenzó tras la salida del delantero al Real Madrid en el 2024, al que llegó libre, sin tener que pagar indemnización de traspaso al club francés.



La entidad presidida por Nasser Al Khelaifi no le pagó los últimos tres meses de salario, que consideró que formaban parte del acuerdo verbal alcanzado por el futbolista a principios de aquella campaña, cuando comunicó que no haría efectivo el tercer año de contrato que había rubricado en 2026 y que era opcional.



Entonces, el club le apartó del primer equipo y solo le reintegró en el mismo cuando llegaron a ese acuerdo verbal. Pero, el futbolista niega su legitimidad al considerar que nunca fue inscrito en la Liga y que no se habló de cifras concretas.

