¿Facundo Callejo deja Cusco FC? Miguel Rondelli habló de alguna "oferta" por el goleador de la Liga1

Facundo Callejo marcó 25 goles con la camiseta de Cusco FC.
Facundo Callejo marcó 25 goles con la camiseta de Cusco FC. | Fuente: Cusco FC
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El DT de Cusco FC tuvo conentarios para lo que será el futuro de Facundo Callejo en su plantel de cara al 2026.

Facundo Callejo dio la hora en la temporada 2025 de la Liga1 Te Apuesto. Y es que el delantero argentino resultó como goleador del año con Cusco FC.

Por ejemplo, el último domingo, Facundo Callejo marcó el 2-0 con el que Cusco venció 2-0 a Sporting Cristal. Con el resutado, el cuadro de la Ciudad Imperial ganó los playoffs de la Liga1 y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El contrato de Callejo en el elenco dorado es hasta fines de la campaña 2027 y en relación con el futuro de su atacante es que el director técnico de Cusco FC, Miguel Rondelli, se pronunció.

Callejo tiene pasado el Colón, Aucas, Temperley y All Boys.
Callejo tiene pasado el Colón, Aucas, Temperley y All Boys. | Fuente: Cusco FC

La palabra de Rondelli por Callejo

"Tiene contrato hasta el año 2027 y cuenta con una cláusula de salida. Lo que me dijo el gerente deportivo es que no ha llegado ninguna oferta por él", le dijo el DT a Ovación.

Asimismo, remarcó que siempre ven el mercado de fichajes si es que algunos de sus referentes salen por una propuesta que colme las expectativas del club.

"Lo que estamos haciendo es perfilar futbolistas que puedan ser reemplazos. No podemos iniciar la búsqueda cuando es que ya se fueron", remarcó el entrenador de Cusco FC respecto a Facundo Callejo.

Por otra parte, el técnico tuvo palabras para lo que será el 2026 para su elenco, el cual también tendrá protagonismo a nivel internacional. "Estamos en condiciones de seguir creciendo y vamos a tratar de ser competitivos en ambos torneos. Hay que continuar con el crecimiento", agregó.

Lo que fue el año de Facundo Callejo

A lo largo de la temporada 2025 de la Liga1 con la indumentaria de Cusco FC, el delantero Facundo Callejo quedó en la cima de la tabla de goleadores con 25 goles, superando al segundo Alex Valera (Universitario) con 19.

Fueron 13 anotaciones las que hizo por medio de un remate, 9 de cabeza y las 3 restantes las marcó por medio de un tiro desde el punto penal.

