¿Facundo Callejo deja Cusco FC? Miguel Rondelli habló de alguna "oferta" por el goleador de la Liga1

Callejo tiene pasado el Colón, Aucas, Temperley y All Boys. | Fuente: Cusco FC

La palabra de Rondelli por Callejo

"Tiene contrato hasta el año 2027 y cuenta con una cláusula de salida. Lo que me dijo el gerente deportivo es que no ha llegado ninguna oferta por él", le dijo el DT a Ovación.

Asimismo, remarcó que siempre ven el mercado de fichajes si es que algunos de sus referentes salen por una propuesta que colme las expectativas del club.

"Lo que estamos haciendo es perfilar futbolistas que puedan ser reemplazos. No podemos iniciar la búsqueda cuando es que ya se fueron", remarcó el entrenador de Cusco FC respecto a Facundo Callejo.

Por otra parte, el técnico tuvo palabras para lo que será el 2026 para su elenco, el cual también tendrá protagonismo a nivel internacional. "Estamos en condiciones de seguir creciendo y vamos a tratar de ser competitivos en ambos torneos. Hay que continuar con el crecimiento", agregó.

Lo que fue el año de Facundo Callejo

A lo largo de la temporada 2025 de la Liga1 con la indumentaria de Cusco FC, el delantero Facundo Callejo quedó en la cima de la tabla de goleadores con 25 goles, superando al segundo Alex Valera (Universitario) con 19.

Fueron 13 anotaciones las que hizo por medio de un remate, 9 de cabeza y las 3 restantes las marcó por medio de un tiro desde el punto penal.